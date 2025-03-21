Британия хочет контролировать небо над Украиной

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Великобритания хочет контролировать небо над Украиной, в связи с чем королевство начало переговоры с «коалицией желающих». Об этом сообщает The Telegraph.
«Британия может взять на себя ведущую роль в обеспечении прикрытия войск с воздуха. Британские истребители будут патрулировать небо над Украиной» — пишет издание.
Соответствующий вопрос обсуждается со странами, которые входят в «коалицию желающих». Эта группа государств рассматривает возможность размещения своих миротворцев на Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал дату саммита «коалиции желающих», который пройдет в Париже. Глава республики отметил, что заседание состоится 27 марта при участии главы киевского режима Владимира Зеленского.
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