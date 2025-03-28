Короля Великобритании Карла III госпитализировали

Король Великобритании Карл III (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Король Великобритании Карл III был экстренно госпитализирован в четверг из-за «временных побочных эффектов», вызванных лечением онкологического заболевания. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление пресс-слежбы Букингемского дворца.
76-летний монарх, который более года борется с раком, продолжает исполнять государственные обязанности, однако из-за его состояния по рекомендации врачей все ближайшие встречи 27 и 28 марта пришлось перенести.
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«Его Величество хотел бы принести свои извинения всем, кто может быть недоволен или разочарован произошедшим», — передали в пресс-службе.После необходимых процедур монарха все же отпустили в лондонскую резиденцию Кларенс-хаус. По данным издания, текущее состояние короля не угрожает его жизни.
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Мария Моисеева