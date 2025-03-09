Карл III собирается раскрыть правду о смерти принцессы Дианы и иные секреты королевской семьи

Карл III (Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий)
У королевской семьи появился новый повод для переживаний. Страдающий онкологией Карл III может раскрыть правду о смерти принцессы Дианы и иные семейные тайны. По информации RadarOnline, монарх, как и его мать Елизавета II, уже долгое время ведет дневниковые записи.
В числе безобидных заметок есть и волнующие откровения, которые касаются секретов правящей семьи, включая трагический уход из жизни экс-супруги Карла. Родные короля давно переживали, что эти записи могут попасть не в те руки после его ухода из жизни. Но, судя по всему, Карл сам намерен показать общественности некоторые из них.
Отмечалось, что дневниковые откровения британского монарха больше схожи с попыткой примириться с былым и найти прощение. Более всего Карла III беспокоит автокатастрофа, в которой умерла Диана. А именно — тот факт, что ее кончина окончательно и бесповоротно изменила его отношения с сыновьями Уильямом и Гарри.
Подчеркивалось, что в еще заметках британский король задокументировал свое желание, чтобы на престол после его смерти взошел принц Уильям. Инсайдер уточнил, что в дневнике король именно благословляет Уильяма на царстование, а еще якобы на вечное изгнание Гарри и его супруги Меган Маркл.
Помимо прочего, среди старых записей, по информации источника, есть сомнения Карла насчет того, действительно ли он является отцом Гарри. Напомним, что некоторое время судачили, что младшего сына принцесса Диана родила от Джеймса Хьюитта
Однако издание отмечает: в своей книге Гарри писал о разговоре с отцом по этому вопросу. Герцог Сассекский рассказывал, что монарх лишь посмеялся, услышав эти домыслы.
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Отмечалось, что дневниковые откровения британского монарха больше схожи с попыткой примириться с былым и найти прощение. Более всего Карла III беспокоит автокатастрофа, в которой умерла Диана. А именно — тот факт, что ее кончина окончательно и бесповоротно изменила его отношения с сыновьями Уильямом и Гарри.
«Карл отказывается брать на себя полную ответственность за смерть Дианы, но он знает, насколько несчастной сделал ее, продолжая отношения с Камиллой на протяжении многих лет. Это несчастье привело ее в объятия Доди аль-Файеда — и решило ее судьбу», — отметил собеседник издания.
Подчеркивалось, что в еще заметках британский король задокументировал свое желание, чтобы на престол после его смерти взошел принц Уильям. Инсайдер уточнил, что в дневнике король именно благословляет Уильяма на царстование, а еще якобы на вечное изгнание Гарри и его супруги Меган Маркл.
Помимо прочего, среди старых записей, по информации источника, есть сомнения Карла насчет того, действительно ли он является отцом Гарри. Напомним, что некоторое время судачили, что младшего сына принцесса Диана родила от Джеймса Хьюитта
Однако издание отмечает: в своей книге Гарри писал о разговоре с отцом по этому вопросу. Герцог Сассекский рассказывал, что монарх лишь посмеялся, услышав эти домыслы.
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Ольга Енгалычева