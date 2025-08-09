Британский монарх заработал 320 млн рублей на музейных ворах с битами
В Париже произошла дерзкая кража из музея Коньяк-Жэ, которая позволила британскому монарху заработать в переводе на рубли около 320 миллионов. Об этом сообщает сайт Artnet.
Вооружённые топорами и битами злоумышленники на глазах у посетителей разбили витрину, похитили семь редких табакерок и скрылись на мотоциклах. Общая стоимость украденных предметов превышает миллион евро (около 92 миллионов рублей).
Среди похищенного – две табакерки из Лувра, три экспоната из музея Виктории и Альберта в Лондоне, а также два артефакта из Королевской коллекции британской монархии.
Из годового отчета фонда Королевской коллекции следует, что табакерки были застрахованы. После их похищения фонд выплатили более трех миллионов фунтов стерлингов (320 миллионов рублей). Эти средства собираются направить на приобретение новых ценных предметов искусства или реставрацию уже имеющихся.
