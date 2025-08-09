Британский монарх заработал 320 млн рублей на музейных ворах с битами

09 августа 2025, 15:16

Британский монарх получил миллионы рублей после кражи из музея Коньяк-Жэ

Фото: iStock/AnnaStills

В Париже произошла дерзкая кража из музея Коньяк-Жэ, которая позволила британскому монарху заработать в переводе на рубли около 320 миллионов. Об этом сообщает сайт Artnet.