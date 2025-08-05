Курьер «Вкусвилла» захотел присвоить себе доставленный москвичу заказ, но попал на видео
В Москве курьер магазина «Вкусвилл» попал в объектив камеры видеонаблюдения, когда, предположительно, попытался присвоить заказ клиента. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.
На кадрах видно, как мужчина, предположительно мигрант, поднимается к двери квартиры с пакетом, делает фото на телефон – вероятно, для подтверждения доставки – и тут же забирает пакет обратно, уходя с ним. Этот шаг вызвал подозрения: стандартная процедура подразумевает, что заказ должен остаться у двери.
Однако спустя несколько секунд поведение курьера резко меняется. Вероятно, заметив установленную рядом камеру наблюдения, мужчина возвращается, кладёт пакет обратно и уходит.
Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях, где пользователи усомнились в честности отдельных сотрудников доставок и призвали компании тщательнее проверять персонал. Представители «Вкусвилла» пока официально не прокомментировали ситуацию.
Случай стал очередным напоминанием о важности камер видеонаблюдения в жилых домах – именно они позволяют фиксировать спорные ситуации и предотвращать возможные правонарушения.
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