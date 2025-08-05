Курьер «Вкусвилла» захотел присвоить себе доставленный москвичу заказ, но попал на видео

05 августа 2025, 20:55

Курьер «Вкусвилла» пытался украсть доставленный им к двери клиента заказ

Фото: iStock/tanyss

В Москве курьер магазина «Вкусвилл» попал в объектив камеры видеонаблюдения, когда, предположительно, попытался присвоить заказ клиента. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.