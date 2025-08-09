Достижения.рф

В Подмосковье задержали подозреваемых в вооружённом ограблении почты в Москве

МВД: в Серпухове задержали пятерых подозреваемых в нападении на отделение почты
Фото: iStock/Diy13

Сотрудники полиции задержали пятерых человек, подозреваемых в вооружённом ограблении почтового отделения на юге Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.



По данным следствия, утром 8 августа двое мужчин в масках, угрожая предметом, похожим на пистолет, ворвались в отделение почты и похитили около 4,8 миллиона рублей.

Вскоре после нападения оперативники установили возможные маршруты отступления, после чего в подмосковном городе Серпухов задержали пятерых подозреваемых. Личности всех участников нападения установлены, с ними проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершённом группой лиц.

Следствие проверяет причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Анастасия Чинкова

