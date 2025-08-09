В Подмосковье задержали подозреваемых в вооружённом ограблении почты в Москве

09 августа 2025, 12:04

МВД: в Серпухове задержали пятерых подозреваемых в нападении на отделение почты

Фото: iStock/Diy13

Сотрудники полиции задержали пятерых человек, подозреваемых в вооружённом ограблении почтового отделения на юге Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.