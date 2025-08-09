В Подмосковье задержали подозреваемых в вооружённом ограблении почты в Москве
Сотрудники полиции задержали пятерых человек, подозреваемых в вооружённом ограблении почтового отделения на юге Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
По данным следствия, утром 8 августа двое мужчин в масках, угрожая предметом, похожим на пистолет, ворвались в отделение почты и похитили около 4,8 миллиона рублей.
Вскоре после нападения оперативники установили возможные маршруты отступления, после чего в подмосковном городе Серпухов задержали пятерых подозреваемых. Личности всех участников нападения установлены, с ними проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершённом группой лиц.
Следствие проверяет причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.
