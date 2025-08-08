Росгвардия задержала мужчину, подозреваемого в краже масла в Подмосковье
Видео: ГУ Росгвардии по Московской области
Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 38‑летнего местного жителя, подозреваемого в краже из супермаркета.
Экипаж прибыл на сигнал «тревога», где администратор магазина пояснила, что мужчина пытается вынести несколько пачек дорогого кофе и коробку с 30 упаковками масла, не оплатив покупку. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Перед этим стало известно о задержании Росгвардией наркокурьера на востоке Москвы. Запрещенные вещества могли попасть на территорию медучреждения под видом обычной доставки, но злоумышленника выдало его собственное поведение.
Эксперты уже выяснили, что речь идет о гашише. Правоохранители сейчас разбираются во всех деталях.
