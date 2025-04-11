Британский принц Гарри анонимно посетил Украину

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Британский принц Гарри без объявления посетил Украину, где побывал в одной из клиник Львова. Об этом пишет Telegraph.
«Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат», — сообщает агентство.
Как оказалось, о визите Гарри на Украину стало известно только после того, как он покинул страну. Принц является вторым членом королевской семьи, который побывал на Украине. Первым стала герцогиня Эдинбургская Софи, которая посетила Киев в прошлом году.
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Иван Мусатов