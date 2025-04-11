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Британский принц Гарри анонимно посетил Украину

Фото: iStock/Bet_Noire

Фото: iStock/Bet_Noire

Британский принц Гарри без объявления посетил Украину, где побывал в одной из клиник Львова. Об этом пишет Telegraph.
«Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат», — сообщает агентство.

Как оказалось, о визите Гарри на Украину стало известно только после того, как он покинул страну. Принц является вторым членом королевской семьи, который побывал на Украине. Первым стала герцогиня Эдинбургская Софи, которая посетила Киев в прошлом году.

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#киев
#украина
#великобритания
Продажи китайских автомобилей в России за месяц упали почти на 50%
10 апреля 2025, 23:53

Фото: iStock/Fahroni

Продажи китайских автомобилей всех брендов в России за месяц упали почти на 50%, а за квартал на 32%. К соответствующим выводам пришло исследование «Газпромбанк Автолизинг». Отмечается, что доля машин из Китая в РФ упала до уровня двухлетней давности.
«Эксперты уточнили, что на этом фоне в более в выгодном свете предстали отечественные бренды. По итогам I квартала за ними числится 98 тыс. сделок или 39% рынка ( 9 процентных пунктов к I кварталу 2024-го). Однако их продажи в «штуках» в текущем году тоже падают. Марка Lada отгрузила дилерам 28,6 тыс. машин (—33%) в марте и 76,2 тыс. (—25%) в I квартале», — пишут «Известия», изучившие результаты исследования.
В то же время были названы марки автомобилей, с которыми россияне тяжелее всего расстаются. Как отмечает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Ренессанс Страхования» и «Автодом», в топ-3 таких машин попали Volkswagen Caddy — почти 6 лет, Ford Galaxy — 5 лет, SEAT Altea — 4,7 года. В списке также оказались Renault Scenic и Ford Kuga. Лидирующим представителем отечественного автопрома в этом списке стала ВАЗ-2107 — более 3 лет среднего срока владения.
«В то же время быстрее всего жители РФ избавляются от таких моделей, как Daewoo Matiz и Nexia (через 2,8 года), Lada Priora (2,8 года), «ВАЗ-2115» (2,7 года), Geely Emgrand (2,7 года),«ВАЗ-2110» (2,7 года) и Lifan Solano (2,5 года)», — говорится в материале.
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#рф
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Стало известно, кто купил джип, на котором Ефремов устроил смертельное ДТП
Джип, на котором актер Ефремов устроил смертельное ДТП, продали за 2 млн рублей
10 апреля 2025, 23:49

Фото: iStock/Domepitipat

Джип Михаила Ефремова, на котором актер устроил смертельное ДТП, продали в 2022 году. Внедорожник с небольшим пробегом купили за 2 миллиона рублей.
«Внедорожник актера купил Владимир из белгородского города Валуйки. Населенный пункт находится в 78 км от места, где Ефремов отбывал срок. Мужчина рассказал RT, что доволен покупкой. Он знал, что машина побывала в аварии, но ему важна была «не история авто, а маленький пробег», — отмечает RT.
В свою очередь адвокат артиста Юрий Падалко рассказал, что Ефремов вернется в кино, когда закончит лечение. В беседе с «Известиями» юрист отметил, что Ефремов талантливый актер, который любит свое дело и сильно скучал по нему в колонии.
«Падалко рассказал, что Ефремов продолжал снимать короткие фильмы, даже находясь в колонии. Он выразил надежду, что жизнь актера сложится удачно в будущем. При этом он подчеркнул, что артисту сейчас тяжело разговаривать и дышать, ему необходимо заняться квалифицированным лечением», — говорится в материале.
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#ефремов
#машина
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Киберэксперт перечислил признаки, указывающие на взлом телефона
Киберэксперт Зыков: автозапуск и рост трафика указывают на взлом телефона
10 апреля 2025, 23:39

Фото: iStock/Михаил Руденко

Автозапуск, самостоятельное переключение между приложениями, шумы и эхо при звонках, а также неожиданный рост интернет-трафика — это признаки, которые указывают на взлом телефона. Об этом заявил киберэксперт Владимир Зыков. По его словам, активным пользователям следует проверять свой смартфон на вирусы раз в неделю.
«Сильный нагрев и быстрая разрядка аккумулятора. Особенно если это происходит в режиме ожидания или при малых нагрузках. Это может указывать на скрытую активность. Например, программу майнер или шпионское ПО», — поделился Зыков в беседе с RT.
В свою очередь глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, как бороться с мошенниками и другими злоумышленниками, пользующимися ИИ для генерации фейковых фото-, видео- и аудиоматериалов. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что полностью избавиться от проблемы невозможно, сегодня доступно лишь увеличить ее дороговизну. Для этого, считает он, следует повысить стоимость звонка для мошенников и стоимость генерации контента.
«Мы открыли ящик Пандоры и очевидно уже не победим фейкоделов, как и сейчас не можем избавиться от цифровых мошенников, поскольку нам приятно пользоваться карточками, нам приятно пользоваться криптой, нам приятна IP-телефония. <…> Мы не победим генерацию контента любого свойства, но мы можем обеспечить дороговизну этой истории», — уточнил Клименко.
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#мошенники
#видео
#фото
#ии
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Память о Великой Отечественной назвали главной частью российского менталитета
10 апреля 2025, 23:25

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Память о Великой Отечественной войне является главной частью российского менталитета. Об этом заявил директор Института российской истории РАН Юрий Петров.
В беседе с «Татар-информом» он подчеркнул, что именно поэтому следует сохранить память о событиях 1941-1945 годов.

По его словам, у тех, кто родился после 2000 годов, уже сменилось отношение к этим событиям, они не так относятся к Великой Отечественной войне, как люди прошлых поколений.
«Они воспринимают их как давно прошедшие, прямо их не касающиеся», — посетовал историк.
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#люди
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Стало известно, какие книги россияне больше всего читали в прошлом году
Исследование: в 2024 году россияне больше всего читали книги по самоанализу
10 апреля 2025, 23:04

Фото: istockphoto/Canetti

В 2024 году россияне больше всего читали книги по самоанализу и художественную литературу. К соответствующим выводам пришло исследование Российского книжного союза, в рамках которого изучили данные ведущих книжных сетей. Лидером топа среди бестселлеров стала книга «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» от Ольги Примаченко, второе — «Мой театр. Книга 1» Николая Цискаридзе, третье — «Восхитительная ведьма. Книга первая» Анны Джейн.
«Это говорит о растущем интересе к современной российской литературе. Вторая важная тенденция — стремление читателей к самопознанию и саморазвитию. Практически треть рейтинга — книги, посвященные личностному росту и осмыслению мира», — приводит «Петербургский дневник» слова книжного обозревателя Валерия Шабашова.
В то же время тренер по личной эффективности Владимир Стекольщиков рассказал, как справиться с апатией и вернуть мотивацию работать и жить. В беседе с «Вечерней Москвой» он пояснил, что сначала нужно определить причину этого состояния — выгорание, отсутствие результатов, потеря смысла, стресс или физическая усталость. Одним из самых эффективных способов борьбы с апатией он назвал полноценный сон.
«Не придумали более эффективного способа восстановления и отдыха, чем крепкий здоровый сон. Поставьте телефон на зарядку в соседней комнате хотя бы за 15 минут до сна, насладитесь ощущением расслабления, если вы спите не в одиночестве — насладитесь общением с любимым человеком без гаджетов», — говорится в материале.
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