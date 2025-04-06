В Киеве генштабы Британии и Франции обсудили отправку «миротворцев» на Украину

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Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин встретился с коллегами из Франции и Украины в Киеве для обсуждения отправки миротворцев на Украину. Об этом сообщает министерство обороны Бриатнии.
«В рамках... усилий Великобритании по созданию коалиции желающих... начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве... Главы генштабов рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих сил по поддержанию безопасности на Украине», — сообщили в ведомстве.
Имена представителей Франции и Украины не приводятся. Напомним, что идея об отправке миротворцев была озвучена европейскими лидерами после первых шагов сторон в целью остановить боевые действия. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, не все члены ЕС поддержали инициативу, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
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Иван Мусатов