Британской студентке пересадили татуировку с руки на язык после операции

09 декабря 2025, 12:44

Фото: iStock/dimid_86

В Великобритании 21-летней Харриет сделали операцию по удалению рака языка. Для восстановления половины органа врачи использовали кожу с ее руки, где была татуировка в виде точки с запятой, сообщает Metro.