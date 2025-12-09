Британской студентке пересадили татуировку с руки на язык после операции
В Великобритании 21-летней Харриет сделали операцию по удалению рака языка. Для восстановления половины органа врачи использовали кожу с ее руки, где была татуировка в виде точки с запятой, сообщает Metro.
Рак обнаружили после того, как язва на языке долго не заживала. Хирурги пересадили фрагмент кожи вместе с кровеносными сосудами, чтобы восстановить речь и жевательную функцию.
Студентка смогла заново научиться говорить и вернулась к учебе. Она повторно сделала татуировку на руке и рассказала, что точка с запятой символизирует продолжение жизни после трудных моментов.
