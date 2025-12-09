Пьяный россиянин устроил поджог и оставил жену в горящем доме

09 декабря 2025, 12:36

В Волгограде мужчину задержали по подозрению в поджоге дома и гибели жены

Фото: Istock/Bilanol

В Котельниковском районе Волгограда полицейские задержали мужчину по подозрению в поджоге частного дома. В результате пожара погибла его супруга. Об этом информирует УМВД региона.