Пьяный россиянин устроил поджог и оставил жену в горящем доме
В Котельниковском районе Волгограда полицейские задержали мужчину по подозрению в поджоге частного дома. В результате пожара погибла его супруга. Об этом информирует УМВД региона.
Возгорание произошло 7 декабря в одном из хуторов. В горящем здании находилась женщина, но её спасти не удалось. Следователи установили, что причиной пожара стал умышленный поджог. Правоохранительные органы задержали 40-летнего жильца дома, мужа погибшей.
По информации следствия, в день происшествия супруги употребляли спиртное. Между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина облил комнаты бензином и поджёг их, после чего вышел, оставив жену в здании. Сотрудники Следственного комитета региона продолжают устанавливать все обстоятельства дела.
