Житель Брянской области заплатит за вымогательство у бывшей втрое больше
30-летний житель Петуховки Брянской области Иван потребовал у бывшей девушки вернуть деньги за подарки, но суд обязал его выплатить ей сумму в три раза больше. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина после расставания подсчитал свои расходы на подарки бывшей избраннице. Общая сумма составила 33 тысячи рублей. Он предъявил ей эти расчёты и потребовал вернуть деньги. Экс-возлюбленный пригрозил, что опубликует компрометирующие материалы в интернете, если она не заплатит.
Девушка отказалась выполнять требования, и Иван разместил информацию в сети. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Суд признал мужчину виновным в вымогательстве. Он получил 1 год и 6 месяцев ограничения свободы. Помимо этого, суд постановил, что Иван должен выплатить бывшей компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
