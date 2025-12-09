Житель Брянской области заплатит за вымогательство у бывшей втрое больше

09 декабря 2025, 12:21

В Брянской области мужчину осудили за вымогательство у бывшей девушки

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

30-летний житель Петуховки Брянской области Иван потребовал у бывшей девушки вернуть деньги за подарки, но суд обязал его выплатить ей сумму в три раза больше. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.