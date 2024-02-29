Британцы готовятся к смерти короля

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Власти Великобритании разработали план на случай смерти короля Карла III, об этом стало известно изданию Daily Express.
Напомним, 5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у британского короля обнаружили рак. Однако, по словам представителей дворца, монарх продолжит выполнение своих служебных обязанностей, отложив публичные выступления.
Как стало известно The Daily Express, власти Британии разработали план под названием «Мост Менай» (Menai Bridge). В нём содержится пошаговая инструкция на случай смерти Карла III.
Сперва о гибели короля будет доложено премьер-министру и другим официальным лицам, уже после об этом событии объявят в прямом эфире. После этого новым королём Великобритании будет провозглашён принц Уильям.
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Евгения Парфентьева