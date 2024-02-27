Британия не планирует широкомасштабной отправки войск на Украину

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Великобритания не будет широкомасштабно отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Риши Сунака, его словам передает агентство Рейтер.
«Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.
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