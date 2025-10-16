Британцы подали в суд на Johnson & Johnson из-за рака от детской присыпки

16 октября 2025, 14:16

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Около трёх тысяч жителей Великобритании подали коллективный иск против американской фармацевтической корпорации Johnson & Johnson (J&J), обвинив её в продаже детской присыпки на основе талька, содержащего асбест. Об этом сообщает The Guardian.