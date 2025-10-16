Британцы подали в суд на Johnson & Johnson из-за рака от детской присыпки
Около трёх тысяч жителей Великобритании подали коллективный иск против американской фармацевтической корпорации Johnson & Johnson (J&J), обвинив её в продаже детской присыпки на основе талька, содержащего асбест. Об этом сообщает The Guardian.
По словам истцов, использование продукции Johnson’s Baby Powder привело к развитию онкологических заболеваний у них или их родственников. Адвокаты заявляют, что J&J и её дочерние компании — Johnson & Johnson Management и Kenvue UK — знали о рисках, но продолжали выпускать и продавать опасный товар.
Как утверждают юристы, с 2023 года компания заменила тальк на кукурузный крахмал, но не признала, что причиной изменений стала опасность прежней формулы.
Ранее, в 2022 году, Johnson & Johnson объявила о прекращении продаж детской присыпки на основе талька по всему миру, назвав это «коммерческим решением». Однако ещё с 2014 года компания сталкивалась с множеством судебных исков от потребителей, которые утверждали, что длительное использование продукции J&J вызывало у них рак.
