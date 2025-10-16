В Москве задержаны сотрудницы строительной компании за махинации с мигрантами

16 октября 2025, 14:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве полицейские при силовой поддержке задержали двух сотрудниц строительной компании, которых подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





По информации следствия, злоумышленницы вместе с сообщниками способствовали нелегальному проживанию и трудоустройству иностранцев на территории России. Сотрудницы компании создавали фиктивные трудовые договоры от имени подконтрольной фирмы-однодневки, что позволяло мигрантам легально продлевать срок пребывания и получать необлагаемую налогом зарплату.





«Для уклонения от уплаты налогов и получения конкурентных преимуществ перед другими участниками строительного рынка г. Москвы злоумышленники реализовали криминальную схему. Они от имени подконтрольной фирмы-однодневки заключали с приезжими фиктивные трудовые договоры», — рассказала Волк.