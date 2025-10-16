В Москве задержаны сотрудницы строительной компании за махинации с мигрантами
В Москве полицейские при силовой поддержке задержали двух сотрудниц строительной компании, которых подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации следствия, злоумышленницы вместе с сообщниками способствовали нелегальному проживанию и трудоустройству иностранцев на территории России. Сотрудницы компании создавали фиктивные трудовые договоры от имени подконтрольной фирмы-однодневки, что позволяло мигрантам легально продлевать срок пребывания и получать необлагаемую налогом зарплату.
«Для уклонения от уплаты налогов и получения конкурентных преимуществ перед другими участниками строительного рынка г. Москвы злоумышленники реализовали криминальную схему. Они от имени подконтрольной фирмы-однодневки заключали с приезжими фиктивные трудовые договоры», — рассказала Волк.
Кроме того, реальный руководитель фирмы был подставным лицом — ранее он уже был осужден за незаконное образование юридического лица.
В рамках расследования проведены обыски в офисах, жилых помещениях и местах проживания иностранных граждан. Изъяты документы, электронные носители и средства связи, которые имеют доказательственное значение.