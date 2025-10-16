Ушедшая из России Hyundai зарегистрировала новый логотип в Роспатенте
Южнокорейская компания Hyundai Motor Group, ранее прекратившая деятельность в России, зарегистрировала в Роспатенте новый логотип. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно материалам, товарный знак зарегистрирован по нескольким классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — №9, 12, 14, 16, 18, 21 и 28. Это дает компании право производить и продавать транспортные средства, запчасти, аксессуары, а также канцелярию, сумки, зонты, посуду, игрушки и спортивные товары. Заявка на регистрацию логотипа подана 24 июля 2024 года.
Ранее Hyundai приостановила производство в России и продала свой завод в Санкт-Петербурге, однако регистрация нового логотипа может указывать на возможное возвращение бренда на российский рынок в будущем.
