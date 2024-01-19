Бродящих по улицам Мытищ кабанов переселят в лес

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Напугавших жителей Мытищ кабанов отправят жить в лес. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Ранее появившееся в интернете видео с бегающими по улицам дикими свиньями стало одними из самых популярных за зиму в Подмосковье. Однако в черте города животных не оставят.
По словам зоологов лесные «бандиты», какими бы они не казались безобидными, небезопасны для жителей. Кабан может напасть на человека, разбросать мусор из контейнера, вырвать из рук пакет с продуктами и даже попытаться забраться в автомобиль.
Читайте также:
В Мытищах свободно разгуливает стадо диких кабанов
В Мытищах нашли решение проблемы гуляющих по городу кабанов
«Кабан – это не домашний мини-пиг, а сильное дикое животное, которое может быть опасно для человека. Дикие свиньи в Мытищах вышли в город из-за нехватки пищи в лесу. Сначала они разворотили несколько помоек, потом их подкормили жители, и звери поняли, что в городе всегда есть чем поживиться», – пояснил министр.
«Администрация заключила контракт со специализированной организацией, которая будет отлавливать животных и выпускать в естественную среду», – добавил Фирсов.С сегодняшнего дня эта работа будет проводиться в городском округе Мытищи под контролем инспекторов охотназдора и продлится несколько дней.
Читайте также:
В Мытищах свободно разгуливает стадо диких кабанов
В Мытищах нашли решение проблемы гуляющих по городу кабанов
В подмосковном Минэкологии призвали подкармливать зимующих птиц в морозы
Лора Луганская