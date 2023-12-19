В Мытищах нашли решение проблемы гуляющих по городу кабанов

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Администрация городского округа Мытищи приняла решение обратиться в Минэкологии Московской области за разрешением на отлов диких кабанов. Об этом сообщила глава муниципалитета Юлия Купецкая по итогам совещания по решению проблемы.
«На комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций было решено направить обращение в Минэкологии региона для получения разрешения на отлов диких животных. До конца года специализированная организация проведёт отлов и перевозку кабанов в естественную среду обитания. Жизни и здоровью животных при этом ничто не будет угрожать», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.Она рассказала, что жители микрорайона Дружба обеспокоены частыми визитами лесных соседей. Кабаны выходят к людям в поисках еды, ищут пропитание в мусорных контейнерах и приходят к жителям, которые их подкармливают. Ситуация усугубляется с каждым днём. Парнокопытные свободно ходят по детским площадкам, дворам, поджидают людей из магазинов, отметила Купецкая. Она напомнила, что кабаны – дикие животные и представляют серьёзную угрозу для человека.
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Лора Луганская