Брокер Ракута предупредил о рисках при аренде жилья

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Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что при аренде жилья человек может столкнуться с рисками, среди которых мошеннические схемы по выуживанию средств у жертвы за объект недвижимости, аренда которого фактически невозможна.
Он пояснил, что мошенники, например, обманом могут выманить деньги за предоплату.
Третьим риском специалист назвал повышением арендной ставки со стороны арендодателя после проведённого арендатором ремонта или улучшения жилья.
Ранее сообщалось, что согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», в октябре лидерами среди российских городов по доступности аренды жилья стали Омск и Воронеж.
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«Второй риск: арендаторы могут столкнуться с проблемами возврата депозита, если арендодатель будет настаивать на том, что имущество было повреждено. Фото- и видеосъёмка помогут избежать подобных ситуаций», — добавил в беседе с Газета.ру Ракута.
Третьим риском специалист назвал повышением арендной ставки со стороны арендодателя после проведённого арендатором ремонта или улучшения жилья.
Ранее сообщалось, что согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», в октябре лидерами среди российских городов по доступности аренды жилья стали Омск и Воронеж.
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Мелисса Тимофеева