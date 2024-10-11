Брокер Ракута раскрыл методы экономии на аренде жилья в Москве

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Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что для экономии средств на аренде жилья в Москве можно снимать объекты со старым ремонтом, поскольку они стоят дешевле.
Также можно рассмотреть вариант с территориальной удалённостью от метро, они также будут более выгодны в цене.
Ранее сообщалось, что за год стоимость квадратного метра в новостройках премиум-класса Москвы выросла на 18%.
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«Единственный способ сэкономить в таких условиях — рассматривать аренду подальше от Москвы, где не так близко будет транспортная доступность или же худшее состояние ремонта. В таком случае можно рассмотреть квартиру чуть дешевле. Если же это будет неплохой жилой комплекс с хорошей транспортной доступностью, то здесь выгодных предложений искать не стоит», — пояснил в беседе с NEWS.ru Ракута.
Ранее сообщалось, что за год стоимость квадратного метра в новостройках премиум-класса Москвы выросла на 18%.
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Мелисса Тимофеева