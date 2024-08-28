Стало известно, сколько тратят студенты на аренду жилья в Москве

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Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» выяснили, что студенты тратят около 51 600 рублей на аренду жилья в Московском регионе.
Отмечается, что среди неработающих студентов 37% тратят на съём студий 36 800 рублей в месяц, 40% живут в однокомнатных квартирах примерно за 43 700.
А аналитики Rambler&Co выяснили, что 45% россиян знают свою родословную до дедушек и бабушек. При этом 21% изучили свою родословную до прадедушек и прабабушек, 12% — до прапрадедов и далее, включая всех их родственников.
Ранее исследование сервиса tutu показало, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.
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«Первый опыт аренды недвижимости часто происходит именно во время студенчества. Зачастую это недорогое съемное жилье в спальных районах, которое студенты снимают либо с партнером, либо с друзьями и делят арендную плату поровну», — приводит «Москва 24» слова руководителя сервиса Романа Жукова.
А аналитики Rambler&Co выяснили, что 45% россиян знают свою родословную до дедушек и бабушек. При этом 21% изучили свою родословную до прадедушек и прабабушек, 12% — до прапрадедов и далее, включая всех их родственников.
«11% использовали услуги специалистов по генеалогии для сбора информации о родословной и столько же обращались к государственным архивам. 3% сдавали генетический тест, чтобы узнать о наследии больше», — приводит RT текст исследования.
Ранее исследование сервиса tutu показало, что чаще всего россияне в поездках забывают одежду и обувь.
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Мелисса Тимофеева