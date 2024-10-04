Цена аренды жилья снова выросла в России

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Согласно статистике сервиса Яндекс Аренда, в среднем стоимость аренды студии в городах-миллионниках России выросла на 4,5% за месяц.
При этом цена съёмных однокомнатных квартир прибавила 6,9% за месяц, «двушек» — 3,6% за месяц, «трёшек» — 3,1% за месяц.
Ранее основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.
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«Подобный рост может быть связан с переходом собственников, которые временно отложили продажу недвижимости из-за низкого спроса на «вторичку», на рынок долгосрочной аренды. Среди таких «переходящих» квартир встречаются не только лоты из старого жилого фонда, но и квартиры в современных проектах, что также влияет на рост медианных ставок в городе», — пояснил в беседе с Газета.ру руководитель сервиса Роман Жуков.
Ранее основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.
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Мелисса Тимофеева