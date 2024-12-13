Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Брокер раскрыл, стоит ли ждать снижения цен на новостройки

Брокер раскрыл, стоит ли ждать снижения цен на новостройки

Брокер Ракута: значительного снижения цен на новостройки в России ждать не стоит
Фото: istockphoto/fizkes

Фото: istockphoto/fizkes

Значительного снижения цен на новостройки в России ждать не стоит. Об этом заявил ипотечный брокер Дмитрий Ракута. По его словам, покупателям стоит отталкиваться от конкретной задачи, которая перед ним стоит.
«Если это покупка за наличные, подождать можно, может быть, будут еще неплохие скидки в январе-феврале, когда в январе рынок по факту замирает и, возможно, в несезон застройщики дадут дополнительный дисконт. С точки зрения выгодности имеет смысл, может быть, подождать, если это покупка наличными. Если это ипотека, то с 1 января 2025 года у нас вступает ипотечный стандарт, который сильно ограничивает возможность одобрения ипотеки для людей. Поэтому смотря что в приоритете», — объяснил эксперт в беседе с Pravda.Ru.
В то же время стало известно, что средняя площадь недорогих помещений в Старой Москве за месяц сократилась с 26,07 до 25,74 квадратов. Как рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, число дешевых однокомнатных квартир упало на 11%, а число студий, наоборот, выросло на 0,7%.



При этом самым доступным предложением в новостройках Старой Москвы стала квартира площадью 18,6 квадратов за 5,1 млн рублей в Крюково и апартамент площадью 20,9 квадратов за 4,6 млн рублей в Новокосино.

Читайте также:

Названы топ-3 городов Подмосковья с самым дорогим арендным жильем

В России создадут единую цифровую базу для ИЖС с эскроу-счетами

В Подмосковье подорожают малогабаритные квартиры
#подмосковье
#эксперт
#квартиры
#рынок
#квартира
#застройщики
#ипотека
#компании
#скидки
#покупка
#стандарт
Деревня Таширово стала населённым пунктом воинской доблести
13 декабря 2024, 21:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Наро-Фоминск

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв присвоил деревне Таширово городского округа Наро-Фоминск почётное звание «Населённый пункт воинской доблести. Он подписал соответствующий закон, который уже вступил в силу.
«Для увековечения памяти защитников Отечества, отличившихся в сражениях вблизи территории деревни Таширово, в ходе которых они проявили мужество, стойкость и героизм, присвоить деревне почётное звание Московской области «Населённый пункт воинской доблести», – говорится в документе, размещённом на сайте регионального правительства.
Село на реке Нара впервые упоминалось в писцовой книге в 1628 году и являлось вотчиной князей Голицыных. На долю села за почти 400 лет выпало много событий. Самые героические связаны с Великой Отечественной войной, периодом Битвы за Москву. Во время оборонительных боёв за столицу в районе Таширова шли кровопролитные сражения. Кульминацией стало отражение последней попытки врага прорваться к столице на Наро-Фоминском направлении.

В сентябре специальная комиссия направила губернатору предложение о выходе в Мособлдуму с соответствующей законодательной инициативой. В конце ноября региональный парламент принял законопроект в тр1х чтениях.

Сообщалось, что принятие закона потребует 33,5 млн рублей из подмосковного бюджета на установку стелы и благоустройство прилегающей территории.

Читайте также:

В Подмосковье обсудили развитие производства детских товаров в России

Губернатор Воробьёв объявил о введении в школах QR-кодов для борьбы с травлей

Воробьёв поддержал выступающего на чемпионате мира мытищинского пловца
#губернатор
#андрей воробьёв
#указ
#московская область
#подмосковье
#наро-фоминск
#нара
#река
#великая отечественная война
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Бессараб: 31 декабря нужно сделать нерабочим праздничным днем
13 декабря 2024, 20:33

Фото: iStock/littlehenrabi

Настало время сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем для всех россиян. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Ситуация такая, что ежегодные дискуссии происходят у нас с большим накалом по этой теме. Уверена, что нужно решать однозначно, чтобы 31 декабря уже делать для всех россиян нерабочим праздничным днём. Вместе с тем на период 2024 и 2025 годов вопрос решён. То есть с возможностью именно замены 31 декабря, либо когда этот день выпадает непосредственно на выходной день», — пояснила депутат в беседе с RT.
Тем временем в России сохраняется другая проблема, связанная с трудовой сферой — дефицит рабочих специальностей. К примеру, как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на hh.ru, в Кузбассе самыми дефицитными специальностями стали токари, фрезеровщики и шлифовщики. На одно предложение работодателя приходятся лишь 0,5 резюме.

Читайте также:

Эксперт рассказала, когда должны выплатить зарплату в декабре

Эксперт назвал решение проблемы с дефицитом инженеров

Эксперт раскрыл, как выбрать надежный негосударственный пенсионный фонд
#эксперт
#фонд
#дефицит
#пенсионный фонд
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спрос на фейерверки в России упал на 9% за год
13 декабря 2024, 20:30

Фото: iStock/Jehan-Jehan

В России с начала 2024 года спрос на фейерверки упал на 9%. К соответствующему выводу пришло исследование ИТ-компании «АТОЛ». Вместе с тем, как отмечается на 8% снизился спрос на бенгальские огни, но на 16% вырос на хлопушки.
«Фейерверки стали приобретать на 9% реже. Средняя стоимость покупки составляет 1 тысячу 387 рублей, что соответствует цене прошлого года. Объем продаж бенгальских огней снизился на 8%. При этом средняя стоимость покупки снизилась на 3% — до 56 рублей», — сообщила пресс-служба в беседе с АГН «Москва».
Тем временем в Кузбассе полицейским удалось задержать того самого водителя, который вместе с друзьями пускал салюты из окна движущегося автомобиля прямо в центре Кемерово. Как сообщает «Сiбдепо», 20-летнего парня оштрафовали на 11 000 рублей сразу за несколько нарушений ПДД, за нарушение покоя и тишины грозит штраф в 1 000 и еще 15 000 — за нарушение противопожарной безопасности. Сам водитель заявил, что ни о чем не жалеет.

Читайте также:

В России могут ввести единые правила для запуска фейерверков и салютов

В Казани отказались от запуска городского салюта на Новый год

В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца
#пдд
#водитель
#нарушение
#правила
#покупки
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт рассказала, когда должны выплатить зарплату в декабре
Эксперт Санина: аванс придет в обычное время, а оклад перед Новым годом
13 декабря 2024, 20:27

Фото: iStock/Choreograph

Аванс в декабре придет россиянам в обычное время, а основную часть оклада должны будут выплатить до начала новогодних каникул. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, следующая выплата придется уже на вторую половину января.
«Однако работодатель имеет право перечислить всю сумму оклада заранее, если у него возникло такое желание. И некоторые компании так и поступают, выдавая зарплату за декабрь перед праздниками, так как в праздничный месяц всех нас ожидает много трат», — отметила эксперт в беседе с RT.
В то же время стало известно, что россияне не очень любят ставить финансовые цели на 2025 год. К примеру, как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на опрос Группы «Ренессанс Страхование», 62% петербуржцев не имеют никаких денежных планов на следующий год.
«Из числа ответивших положительно (38%) каждый четвертый рассчитывает съездить в отпуск (24%), каждый пятый – вложить деньги в образование (22%), каждый седьмой – сделать ремонт (15%), каждый десятый (9%) – потратиться на обслуживание либо покупку нового автомобиля», — отмечает издание.
Читайте также:

Эксперт рассказал, как выбрать надежный негосударственный пенсионный фонд

Эксперт назвал решение проблемы с дефицитом инженеров

Работа с перевозчиками Подмосковья снизила на 8% нарушения со стороны таксистов
#деньги
#эксперт
#отпуск
#опрос
#образование
#страхование
#компании
#нарушения
#россияне
#работодатель
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные ветеринары рассказали, чего ждать от питомцев определённых пород
13 декабря 2024, 19:48

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Хозяевам очень важно знать особенности породы своего питомца. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода, об этом предупредили региональные ветераны.
«Животные похожи на владельцев. Ведь каждый подбирает питомца и его породу по душе. От породы зависит поведение и темперамент любимца. Так, некоторые собаки могут быть более энергичными, требовать больше внимания и физических нагрузок. Среди таких пород – джек-рассел-терьер, небольшая, но сильная и подвижная собака, которая не даст заскучать владельцу. При этом она быстро учится новым командам и становится преданным другом», – отметили в министерстве.
Чихуа-хуа и померанские шпицы, наряду со своими товарищами, превышающими 25 см в холке, считаются отважными и гордыми, обладают живым умом и сообразительностью, хорошо контактируют с детьми.

Вместе с тем некоторые породы кошек и собак склонны к определённым заболеваниям. Зная особенности питомца, владелец может заранее принять профилактические меры и выбрать правильный уход.

Читайте также:

На подмосковных дорогах в октябре погибли 13 крупных копытных животных

Одинцовские ветеринары вылечили покусанного домашнего ежа

Россиянам раскрыли психологическую пользу домашних питомцев для человека
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
#ветеринары
#животные
#питомцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне поздравляют Путина с Новым годом
Жители России поздравляют Путина с Новым годом через кол-центр прямой линии
13 декабря 2024, 19:14

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Некоторые россияне через кол-центр прямой линии поздравляют президента РФ Владимира Путина с Новым годом и благодарят российского лидера за решение их проблем, о которых они рассказали в рамках прошлогодней прямой линии. Об этом сообщил оператор кол-центра Давид Бит-Шабо в эфире телеканала «Россия 24».
«То есть люди звонили и рассказывали о том, что их проблему сразу же решили, говорили спасибо президенту и поздравляли его с наступающим Новым годом», — сказал оператор.

В этом году прямая линия вместе с пресс-конференцией пройдёт 19 декабря. Задать свои вопросы россияне могут по телефону: 8-800-200-40-40, в SMS-сообщении, социальных сетях, на специальном сайте или в мобильном приложении.

Читайте также:

Картаполов, Кондратьев, Карасин, Довлатова об обложке Time: Путин — человек года

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Путин подписал закон, который радикально меняет правила дарения недвижимости
#россияне
#прямая линия
#люди
#путин
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье закупили более 150 единиц техники для вывоза отходов
13 декабря 2024, 19:09

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковное Минчистоты приобрело более 150 единиц спецтехники для обращения с твёрдыми коммунальными отходами более чем на 1,5 млрд рублей. Торжественная передача прошла в правительстве области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ключи от первой закупленной партии водителям вручил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Вывоз отходов зимой занимает больше времени, требует особых навыков управления техникой и манёвренности машин. В этом году министерство закупило 154 единицы спецтранспорта. Рассчитываем увеличить объём вывоза отходов. Мусоровозы проезжают от 300 до 600 км в день, поэтому важно заботиться о комфорте водителей. У новой техники увеличена грузоподъемность. Она оснащена передовым техническим оборудованием для загрузки контейнеров», – сказал Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Благодаря новой технике водители могут загружать баки, не выходя из кабины. Объём кузова мусоровоза – 16 кубометров. В среднем за сутки сотрудники вывозят более 100 контейнеров.
«Новые машины произведены в Подмосковье с применением белорусских деталей. Техника обладает высокой грузоподъемностью. Мусоровозы оснащены двумя видами погрузки – задней и боковой. Важная характеристика техники – мобильность. Значимый критерий – гарантия на 12 месяцев», – отметил гендиректор компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

На тематической выставке были представлены малые архитектурные формы – скамейки, кашпо, урны из переработанного сырья в окружении новогодних ёлок. Желающим предлагали горячий чай, закуски и фермерские деликатесы от подмосковных производителей. Наливали напиток в многоразовые стаканы из переработанного сырья. Вся новая коммунальная техника была отправлена на базу возчика Московской области, после чего её передадут семи региональным операторам региона.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Читайте также:

Подмосковный проект «Экопункт» стал лауреатом «Зелёной премии»

В Подмосковье 14 и 15 декабря пройдут акции по сбору вторсырья

Подмосковных школьников научили экологично отмечать Новый год
#минчистоты
#техника
#тко
#мусор
#отходы
#экология
#владислав мурашов
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный проект «Экопункт» стал лауреатом «Зелёной премии»
13 декабря 2024, 18:24

Фото: Минчистоты МО

Подмосковная компания «Единый оператор экопунктов» с проектом «Экопункт» первенствовала в номинации «Инициативы отраслевых компаний» на «Зелёной премии». Лауреатов назвали в национальном центре «Россия», сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Организация работает в Подмосковье с 2021 года. За это время по всему региону установили 564 экопункта. Можно сдать пустые алюминиевые банки и пластиковые бутылки из-под напитков. Пункты расположены на улицах, в школах, торговых центрах, магазинах, физкультурно-оздоровительных комплексах и на паркингах. Всего в 34 городских округах Подмосковья действуют 749 фандоматов», – отметили в пресс-службе.
Для участников проекта предусмотрено поощрение. В обмен на сдачу вторичных ресурсов жители получают бонусные вознаграждения.
«Экопункт работает просто: сдаём тару; получаем чек с уникальным кодом; регистрируем код. Баллы начислят в личном кабинете. Далее получаем скидки и тратим баллы», – пояснили в ведомстве.
Посмотреть расположение пунктов и найти ближайшую локацию можно на интерактивной карте.

Читайте также:

В Подмосковье 14 и 15 декабря пройдут акции по сбору вторсырья

Подмосковных школьников научили экологично отмечать Новый год

Во дворах Подмосковья с начала года обустроили более 10 тысяч парковочных мест
#подмосковье
#московская область
#премия
#экология
#минчистоты
#фандоматы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством»
13 декабря 2024, 18:07

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как пишет в Telegram-канале ЧГТРК «Грозный», вручение награды прошло в рамках торжественной церемонии в Кремле 12 декабря, в День Конституции.

По данным источника, Кадыров удостоен ордена за «значительный вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности России и социально-экономическое развитие Чечни».

Ранее Рамзан Кадыров встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым. Они обсудили участие Чеченской Республики в специальной военной операции и обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотников.

Читайте также:

Мать 14-летнего чеченца, рассорившего СК РФ и Кадырова, обратилась к Бастрыкину

«Положим 400 укронатовцев»: Кадыров пообещал отомстить ВСУ после удара по Грозному

Кадыров: в Грозном сбили украинский беспилотник
#награды
#кадыров
#владимир путин
#грозный
#чечня
Следите за нашими новостями
в удобном формате