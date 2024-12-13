Брокер раскрыл, стоит ли ждать снижения цен на новостройки

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Значительного снижения цен на новостройки в России ждать не стоит. Об этом заявил ипотечный брокер Дмитрий Ракута. По его словам, покупателям стоит отталкиваться от конкретной задачи, которая перед ним стоит.
«Если это покупка за наличные, подождать можно, может быть, будут еще неплохие скидки в январе-феврале, когда в январе рынок по факту замирает и, возможно, в несезон застройщики дадут дополнительный дисконт. С точки зрения выгодности имеет смысл, может быть, подождать, если это покупка наличными. Если это ипотека, то с 1 января 2025 года у нас вступает ипотечный стандарт, который сильно ограничивает возможность одобрения ипотеки для людей. Поэтому смотря что в приоритете», — объяснил эксперт в беседе с Pravda.Ru.В то же время стало известно, что средняя площадь недорогих помещений в Старой Москве за месяц сократилась с 26,07 до 25,74 квадратов. Как рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, число дешевых однокомнатных квартир упало на 11%, а число студий, наоборот, выросло на 0,7%.
При этом самым доступным предложением в новостройках Старой Москвы стала квартира площадью 18,6 квадратов за 5,1 млн рублей в Крюково и апартамент площадью 20,9 квадратов за 4,6 млн рублей в Новокосино.
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