В Подмосковье подорожают малогабаритные квартиры

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Из-за запрета на строительство малогабаритных квартир в Московской области стоимость таких же квартир на вторичном рынке увеличится. В остальном существенных изменений цен на подмосковном рынке жилья в связи с новыми правилами не предвидится, заявил основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.
В интервью Life он отметил, что спрос на студии может начать расти уже в декабре – они привлекут внимание инвесторов, которые захотят приобрести их не на вторичном, а на первичном рынке.
Однако, руководитель департамента маркетинговых исследований «Главстрой регионы» Ксения Гришковец уверена, что в ближайшее время малогабаритные квартиры в Подмосковье не подорожают. Сейчас дефицита новых квартир нет, более того, их достаточно для реализации в течение продолжительного периода. При этом, как считает эксперт, ситуация может измениться в ближайшие два года.
С января 2025 года в Московской области будет запрещено строить студии и микроквартиры площадью менее 28 квадратных метров. В столице запрет действует с августа 2024 года.
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Однако, руководитель департамента маркетинговых исследований «Главстрой регионы» Ксения Гришковец уверена, что в ближайшее время малогабаритные квартиры в Подмосковье не подорожают. Сейчас дефицита новых квартир нет, более того, их достаточно для реализации в течение продолжительного периода. При этом, как считает эксперт, ситуация может измениться в ближайшие два года.
С января 2025 года в Московской области будет запрещено строить студии и микроквартиры площадью менее 28 квадратных метров. В столице запрет действует с августа 2024 года.
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Анастасия Ларина