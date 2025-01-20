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Будет привлечен: юрист раскрыл, что грозит Гоше Куценко после обнаружения трупа в его авто

Адвокат Воропаев: Куценко могут запретить выезд за рубеж после трупа в его авто
Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский

По данным СМИ, в автомобиле принадлежащем Гоше Куценко найдено тело женщины со следами насильственной смерти. Также прокуратура сообщает о подозреваемом, который в настоящий момент задержан и дал признательные показания.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что, несмотря на задержание подозреваемого, для выяснения всех обстоятельств будут проведены следственные действия.

«Будет выясняться, был ли автомобиль «вскрыт» и так далее. Учитывая, что автомобиль принадлежит актеру, есть вероятность, что он будет привлечен в качестве свидетеля и опрошен следствием. В случае привлечения актера как свидетеля уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает возможность ограничения права свидетеля на перемещение за границу», — объяснил адвокат.



Однако, по словам эксперта, объективных причин для наложения запрета на выезд за границу в отношении Гоши Куценко нет.

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