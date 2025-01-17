В России продолжается программа льготной ипотеки для чиновников с 12% ставкой

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В России продолжается работа над программой 2024 года по льготной ипотеке для госслужащих со ставкой в 12 процентов. Об этом пишет РБК.
«В 2025 году продолжается эксперимент с льготной ипотекой под 12% для чиновников, запущенный в середине 2024 года», — пишут в издании.
Окончание программы запланировано на 2027 год. Тогда же проведут анализ результатов эксперимента, по которому вынесут решение о продолжении предоставления льготных ставок чиновникам.
Согласно программе, госслужащим частично компенсируют процентную ставку по ипотеке за счет бюджетных средств. При этом порядок начисления отличается, а доля ставки, которую необходимо оплачивать заемщикам, больше, чем для всех других видов льготных ипотечных программ. Всего в программе приняли участие 90 сотрудников из Министерства финансов, Министерства труда, Министерства строительства, Федеральной налоговой службы и территориальных подразделений Федерального казначейства.
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