Домодедовский прокурор назвал универсальное средство от телефонных мошенников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Домодедово
Чтобы дать отпор телефонным мошенникам, трубку при звонке с незнакомого номера лучше не брать. Но уж если начали разговор, необходимо его тут же закончить. Об этом заявил заместитель домодедовского городского прокурора Вадим Хлыстов.
«Мошенники настаивают на том, чтобы вы ни в коем случае не клали трубку и разговаривали с ними до конца. Положите её! Убедитесь в правдивости сообщённых вам сведений, если хотите до конца разобраться в ситуации. Позвоните родственникам, если вам сказали, что они в беде. Если ситуация связана с деньгами, также положите трубку. Лучше лично сходите в ближайший офис банка и узнайте, есть ли какие-то мошеннические схемы с вашими денежными средствами или нет», – посоветовал Хлыстов.Он напомнил, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут обсуждать детали по телефону. Для этого человека пригласят в отделение. Тем более они не будут использовать для связи известные мессенджеры. Это как раз признак звонка от мошенников.
«Часто используется подмена номера и фотографии в профиле. То есть аферисты выставляют какую-либо фотографию правоохранительных органов, Центробанка, сотрудников ФСБ и так далее. В имени прописывают якобы должность», – продолжил юрист.Он добавил, что несмотря на изобилие информации о таких преступлениях, люди продолжают верить мошенникам, особенно пожилые. Однако попадаются в ловушку и молодые люди, и граждане среднего возраста.
Интернет, смартфоны и прочие подобные устройства стали не только неотъемлемой частью нашей жизни, но и способом незаконного отъёма нажитого, порой, годами, заключил Хлыстов.
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