Бросавший на видео в сугроб ребёнка блогер Косенко находится в розыске

Фото: istockphoto/Dzurag
Популярный российский блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб своего двухмесячного сына ради просмотров, числится в России в розыске. Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.
Карточка блогера числится в базе розыска министерства внутренних дел РФ, сообщает РИА Новости. По каким именно статьям уголовного кодекса разыскивается Косенко, ведомство не уточняет.
В январе блогер, у которого в Сети почти семь миллионов подписчиков, опубликовал ролик, на кадрах которого он бросает в высокий снежный сугроб своего двухмесячного сына, чтобы собрать больше просмотров. После публикации видео в адрес Косенко посыпались гневные комментарии пользователей и даже угрозы.
После такой волны негатива блогер стал оправдываться, заявляя, что бросал в снег не своего ребёнка, а всего лишь куклу. Но в эти объяснения никто не поверил, так как малыш на видеокадрах выглядит слишком натурально для куклы.
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В январе блогер, у которого в Сети почти семь миллионов подписчиков, опубликовал ролик, на кадрах которого он бросает в высокий снежный сугроб своего двухмесячного сына, чтобы собрать больше просмотров. После публикации видео в адрес Косенко посыпались гневные комментарии пользователей и даже угрозы.
После такой волны негатива блогер стал оправдываться, заявляя, что бросал в снег не своего ребёнка, а всего лишь куклу. Но в эти объяснения никто не поверил, так как малыш на видеокадрах выглядит слишком натурально для куклы.
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Блогер Косенко извинился за то, что бросил своего двухмесячного сына в сугроб
Александр Бойцов