Депутат Лантратова назвала лучшее наказание для бросившего в снег младенца блогера

Фото: iStock/Urupong
Блогер Сергей Косенко, зимой опубликовавший видео, на котором бросает младенца в сугроб, вновь возмутил пользователей соцсетей. На сей раз он выложил фотографию, где держит ребёнка над водой.
Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT заявила, что лучшим наказанием для блогера была бы массовая отписка от него в соцсетях. Она призвала прекратить поддерживать такой контент лайками и комментариями, поскольку из-за этого количество скандальных постов будет только расти.
А уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала последний пост рецидивом. Она подчеркнула, что блогер не понял с первого раза, как нужно вести себя с ребёнком.
В таком случае важна незамедлительная и жёсткая реакция в отношении родителей, чтобы они на сей раз точно осознали, что самое дорогое на свете – это жизнь ребёнка, которую нельзя ставить на кон ради популярности. Этим должны заняться органы опеки, заключила Волынец.
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А уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала последний пост рецидивом. Она подчеркнула, что блогер не понял с первого раза, как нужно вести себя с ребёнком.
В таком случае важна незамедлительная и жёсткая реакция в отношении родителей, чтобы они на сей раз точно осознали, что самое дорогое на свете – это жизнь ребёнка, которую нельзя ставить на кон ради популярности. Этим должны заняться органы опеки, заключила Волынец.
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Анастасия Чинкова