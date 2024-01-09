Блогер Косенко извинился за то, что бросил своего двухмесячного сына в сугроб

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Блогер Сергей Косенко извинился перед своими подписчиками за видеоролик, на котором он бросил своего двухмесячного сына в сугроб, пост он опубликовал на своей странице в социальной сети.
Напомним, в сети разгорелся скандал после того, как Косенко опубликовал видеоролик, на котором кидает своего двухмесячного сына в сугроб.
На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить в отношении блогера уголовное дело.
После этого Косенко решил принести свои извинения.
При этом, он заявил, что на самом деле бросил в сугроб не ребёнка, а куклу. Лицо же сына он наложил на игрушку уже после, с помощью монтажа.
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На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить в отношении блогера уголовное дело.
«Перед всеми, кого задел ролик, хочу извиниться, я не хотел навредить вам и вашему эмоциональному состоянию. Такое видео, тем более с живыми детьми, не надо повторять», — прокомментировал ситуацию блогер.
При этом, он заявил, что на самом деле бросил в сугроб не ребёнка, а куклу. Лицо же сына он наложил на игрушку уже после, с помощью монтажа.
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Евгения Парфентьева