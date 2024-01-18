Бросившего в сугроб младенца блогера Косенко начали разыскивать приставы

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Судебные приставы разыскивают блогера Сергея Косенко, который задолжал деньги за аренду земли. Недавно Косенко попал в скандал из-за того, что бросил в сугроб маленького сына. Об этом пишет Mash.
По информации издания, Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы сдал бизнесмену в аренду землю площадью 7220 квадратных метров на Ленинградском проспекте. Но в 2021 году Сергей, не заплатил за нее примерно 28 тысяч рублей.
ДГИ обратились в суд, чтобы блогера обязали выплатить долг. Косенко так не оплатил эту сумму, после чего службы судебных приставов (ФССП) начали искать имущество и банковские счета блогера, чтобы взыскать долг.
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