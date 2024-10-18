Брошенной в туалете турецкого аэропорта девочке оформили гражданство России

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Новорожденной девочке, которую мать оставила в туалете аэропорта Антальи, оформлено российское гражданство. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении Турции. В генконсульстве России в Анталье малышке оформили гражданство, а также в свидетельство о рождении проставили необходимую отметку.
Уточняется, что дипломаты направили ноту правительству Турции о намерении вернуть новорожденную в Россию.
Напомним, в аэропорту Антальи уборщица обнаружила в унитазе младенца. Девочку экстренно госпитализировали, правоохранителям удалось оперативно задержать ее мать россиянку Екатерину Бурназкину. В отношении нее возбуждено уголовное дело.
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Уточняется, что дипломаты направили ноту правительству Турции о намерении вернуть новорожденную в Россию.
Напомним, в аэропорту Антальи уборщица обнаружила в унитазе младенца. Девочку экстренно госпитализировали, правоохранителям удалось оперативно задержать ее мать россиянку Екатерину Бурназкину. В отношении нее возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова