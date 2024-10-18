Брошенной в туалете турецкого аэропорта девочке оформили гражданство России

Подмосковье предлагает не менее интересный и разнообразный отдых, чем популярные морские курорты. Многие подмосковные отели и гостиницы включают в свои услуги систему «всё включено», что делает отдых комфортным и беззаботным. «Радио 1» расскажет про различные варианты размещения в Подмосковье с системой «всё включено».