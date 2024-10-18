В Калининграде школьник выпал из окна после ссоры с родителями из-за прогулов

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В Калининграде 15-летний школьник поссорился со своими родителями из-за прогулов, а после выпал из окна. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash. Отмечается, что медикам не удалось спасти парня.
По информации издания, подростка отругали за прогулы и курение, а спустя какое-то время прохожие нашли его под окнами и вызвали полицию.
Правоохранители уже организовали проверку по факту случившегося. Уточняется, что семья выпавшего из окна мальчика раньше не стояла на учете.
Ранее сообщалось, что в Петербурге из окна на четвертом этаже выпала пятилетняя девочка. Отмечалось, что инцидент произошёл в квартире на улице Рубинштейна, когда родители оставили дочь с тетей. В какой-то момент женщина отвлекалась, ребенок забрался на подоконник и выпал из окна.
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Правоохранители уже организовали проверку по факту случившегося. Уточняется, что семья выпавшего из окна мальчика раньше не стояла на учете.
Ранее сообщалось, что в Петербурге из окна на четвертом этаже выпала пятилетняя девочка. Отмечалось, что инцидент произошёл в квартире на улице Рубинштейна, когда родители оставили дочь с тетей. В какой-то момент женщина отвлекалась, ребенок забрался на подоконник и выпал из окна.
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Данил Пономарев