Няня из Узбекистана и следы побоев: что стало реальной причиной смерти младенца из Санкт-Петербурга, подробности

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH
Люди часто нанимают нянь для присмотра за своими детьми, но не все из них выполняют свою работу должным образом. На днях в Санкт-Петербурге произошел ужасный инцидент: пятимесячный малыш, оставленный с няней, неожиданно скончался на руках врачей.
Подробнее о трагическом происшествии читайте в материале «Радио 1».
Родительница в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала, что 24-летнюю гражданку Узбекистана она нашла через Telegram.
На протяжении четырех недель женщина пользовалась услугами няни и оставляла сына с ней. Все это время мама не замечала ничего подозрительного: няня регулярно присылала фотографии с малышом.
15 октября, в минувший вторник, мама оставила малыша с няней в её квартире, но вскоре ей поступил тревожный звонок. Женщина сообщила, что у ребенка начались судороги.
Когда мама приехала, скорая помощь уже забирала малыша, который еще был жив, но находился в критическом состоянии. Врачи пытались реанимировать его, но, к сожалению, их усилия оказались безуспешными.
Няня объяснила ситуацию тем, что у малыша начали резаться зубы и поднялась температура. Она, по ее словам, дала ему обезболивающее.
Однако родительница не поверила в эту версию и вскоре получила результаты вскрытия, которые шокировали ее: смерть наступила от ударов тупым предметом или падения, что привело к кровоизлиянию в мозг и перелому черепа.
После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Няня пыталась уговорить маму замять дело, ссылаясь на своих детей и утверждая, что они останутся сиротами, если ее посадят.
Следственные органы продолжают выяснять все детали случившегося, уже начаты допросы родителей младенца и няни. Также стало известно, что у няни не было регистрации на территории России.
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Поиск няни
Родительница в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала, что 24-летнюю гражданку Узбекистана она нашла через Telegram.
На протяжении четырех недель женщина пользовалась услугами няни и оставляла сына с ней. Все это время мама не замечала ничего подозрительного: няня регулярно присылала фотографии с малышом.
Фото: iStock/Cicy
День трагедии
15 октября, в минувший вторник, мама оставила малыша с няней в её квартире, но вскоре ей поступил тревожный звонок. Женщина сообщила, что у ребенка начались судороги.
Когда мама приехала, скорая помощь уже забирала малыша, который еще был жив, но находился в критическом состоянии. Врачи пытались реанимировать его, но, к сожалению, их усилия оказались безуспешными.
«Она вызвала скорую после того, как у ребенка начались судороги. Когда я уже приехала, скорая уже выносила ребенка, но он еще был жив. Мне сказали помочь с аппаратурой, чемоданы отнести в скорую и вызвать такси, ехать за ними в реанимацию», — рассказала мама умершего малыша.
Версия няни и результаты вскрытия
Няня объяснила ситуацию тем, что у малыша начали резаться зубы и поднялась температура. Она, по ее словам, дала ему обезболивающее.
Однако родительница не поверила в эту версию и вскоре получила результаты вскрытия, которые шокировали ее: смерть наступила от ударов тупым предметом или падения, что привело к кровоизлиянию в мозг и перелому черепа.
«Там написано, что смерть наступила от ударов тупым предметом или от того, что он упал. Кровоизлияние в мозг. То есть он падал или она его ударила», — сказала убитая горем мама.
Уголовное дело и попытки замять ситуацию
После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Няня пыталась уговорить маму замять дело, ссылаясь на своих детей и утверждая, что они останутся сиротами, если ее посадят.
«Она сказала, все уже произошло, ничего не вернуть. И просила подумать о ее ребенке, что он останется сиротой, если ее посадят. И просила, чтобы я написала, что у меня к ней нет претензий», — добавила мама погибшего малыша.
Следственные органы продолжают выяснять все детали случившегося, уже начаты допросы родителей младенца и няни. Также стало известно, что у няни не было регистрации на территории России.
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Дарья Осипова