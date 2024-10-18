Няня из Узбекистана и следы побоев: что стало реальной причиной смерти младенца из Санкт-Петербурга, подробности

21 сентября в больницу поселка Красная Сопка Красноярского края поступила семья из шести человек с тяжелым отравлением. Через два дня погибли четверо детей, а их родителей удалось спасти. Позже в подвале дома Виноградовых был найдены мертвые коты. В шерсти обоих животных были выявлены следы веществ, входящих в состав инсектицидов, обнаруженных в телах погибших детей. Следователи рассматривали разные версии случившегося: от отравления некачественными пельменями до смерти от химикатов, содержащихся в дихлофосе. Что на самом деле убило детей и как сейчас живут супруги Виноградовы расскажет «Радио 1».