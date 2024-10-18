В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком

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В Петербурге пассажирский автобус провалился в яму с кипятком. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Отмечается, что инцидент произошел около метро Автово на Кронштадской улице, видео публикует РИА Новости. Согласно данным «Фонтанки», в автобусе в момент происшествия находились пассажиры.
В результате произошедшего никто не пострадал. В обслуживающей маршрут пассажирской компании пояснили, что транспортное средство провалилось из-за прорыва трубы и последовавшего «подмыва грунта».
Ранее сообщалось, что 10 мая текущего года на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В результате произошедшего никто не пострадал. В обслуживающей маршрут пассажирской компании пояснили, что транспортное средство провалилось из-за прорыва трубы и последовавшего «подмыва грунта».
Ранее сообщалось, что 10 мая текущего года на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова