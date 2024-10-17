Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко распродал активы и сбежал из страны

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Блогер Сергей Косенко, который ради просмотров бросил в сугроб своего двухмесячного сына, покинул пределы России. Однако перед этим он распродал все свои активы на Родине.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, уезжая за границу, блогер, очевидно, не планировал возвращаться. Именно поэтому перед отъездом он решил распродать всё своё имущество, недвижимость и активы. По словам собеседника агентства из числа правоохранителей, на арестованных счетах Косенко также не оказалось денежных средств.
Ролик с младенцем, которого блогер бросил в снег, был опубликован в январе 2024 года. В отношении Косенко было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребёнка, а также о покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. После этого, а также после обилия негативных комментариев пользователей, блогер заявил, что бросил в снег не ребёнка, а всего лишь куклу. Однако ему никто не поверил.
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Александр Бойцов