Стало известно, что ждет блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб

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Блогер Сергей Косенко, который бросил своего двухмесячного сына в сугроб, стал фигурантом двух уголовных дел.
Адвокат Илья Антоненко пояснил перспективы расследования этих дел и отметил, что Косенко может получить до 10 лет колонии.
Косенко обвиняется по статьям УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. Адвокат Антоненко пояснил, что для привлечения к ответственности по статье о покушении необходим прямой умысел, а в данном случае затруднительно доказать, что бросание ребенка в снег неизбежно привело бы к опасным последствиям для жизни или здоровья.
Косенко не проживает на территории России, однако, по словам Антоненко, его отсутствие не мешает проведению следственных действий.
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Косенко обвиняется по статьям УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. Адвокат Антоненко пояснил, что для привлечения к ответственности по статье о покушении необходим прямой умысел, а в данном случае затруднительно доказать, что бросание ребенка в снег неизбежно привело бы к опасным последствиям для жизни или здоровья.
Косенко не проживает на территории России, однако, по словам Антоненко, его отсутствие не мешает проведению следственных действий.
«Уголовное дело может быть приостановлено в связи с розыском лица, но это не остановит работу следствия», — отметил адвокат.Ранее Косенко заявил, что в видео, вызвавшем скандал, он бросал в сугроб не сына, а куклу. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить на блогера уголовное дело.
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Елена Перлова