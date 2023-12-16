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Брянские школы могут остаться без охраны

16 декабря 2023, 15:41
Фото: istockphoto/Nadezhda1906

Фото: istockphoto/Nadezhda1906

Больше 70 школ в Брянске, возможно, останутся без охраны на ближайшие два месяца.
По данным Mash, госзаказы на эти услуги охраны отменили из-за несоответствия стандартам безопасности.

Сообщается, что на этой неделе закрылся аукцион с охранным контрактом для гимназии № 5. Там в начале декабря произошла кровавая стрельба, и ещё нескольких школ. На закупку участников не нашли. Новые торги брянская администрация проведёт только в следующем году.


У областного УФАС РФ возникли претензии сразу к шести аукционам на оказание охранных услуг, которые были запланированы на первую половину 2024 года. Они отменены.

Среди выявленных нарушений следующее: не прописан порядок действий для охранников школ при посещении посторонних лиц, один сотрудник безопасности на образовательное учреждение, чего явно недостаточно.

Пока эти условия не выполнят, брянские школы будут работать без лицензированной охраны.

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#брянск
#школа
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#новости
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В Москве установлена рекордная высота снежного покрова
16 декабря 2023, 15:02

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Новый суточный рекорд снежного покрова в 39 см установлен в Москве.
Об этом рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, активный циклон «Ваня», который установил утром в пятницу в Москве суточный рекорд высоты снежного покрова, отправился на северо-восток.

При этом сегодня высота снежного покрова на московской метеостанции ВДНХ достигла уровня в 39 см. Это является не только максимальным значением с начала осенне-зимнего сезона, но и новым суточным рекордом высоты снежного покрова для 16 декабря.

Прежнее достижение достигало отметки в 33 см и датировано 1919 годом. 

Специалист также добавил, что в ближайшие дни прибавки снежного покрова ожидать не стоит, напротив, снег под влиянием оттепелей и своего веса будет подтаивать и уплотняться, а высота снежного покрова постепенно понизится.

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#москва
#снег
#новости
#погода
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Умер эмир Кувейта аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет
16 декабря 2023, 13:20

Фото: iStock/tomertu

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил в эфире государственного телевидения министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.
Отмечается, что в конце ноября текущего года эмир был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Как стало известно, должность эмира Кувейта унаследует младший брат умершего, 83-летний наследный принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года в Кувейте. Свой пост занимал с сентября 2020 года.

Ранее сообщалось, что на 83-м году жизни умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе хоккейного клуба «Спартак» Алексей Макаров. Алексей Макаров выступал за «Спартак» с 1960 по 1972 год. 

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Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур

В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным
#пост
#правительство
#смерть
#госпитализация
#власть
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Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур
«Роскосмос»: ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту второй спутник «Арктика-М»
16 декабря 2023, 13:05

Фото: iStock/Alexyz3d

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает «Роскосмос».
Отмечается, что выведение космического аппарата на целевую орбиту займет более четырех с половиной часа. Как стало известно, благодаря спутникам будет обеспечен круглосуточный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана в любую погоду, а также регулярная и бесперебойная связь.

Напомним, первый аппарат данной модели был запущен с космодрома Байконур в конце февраля 2021 года. Полностью развернуть группировку «Арктика-М» планируется к 2031 году. 

Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный произошел запуск ракеты «Союз 2.1б», на борту которой находится первая за последние 50 лет российская автоматическая станция «Луна-25»

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#аэропорт
#луна
#арктика
#ракета
#аппарат
#мониторинг
#роскосмос
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Умер чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Алексей Макаров
16 декабря 2023, 12:46

Фото: istockphoto/fotyma

На 83-м году жизни умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе хоккейного клуба «Спартак» Алексей Макаров.
Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

Алексей Макаров выступал за «Спартак» с 1960 по 1972 год. За это время он выиграл три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали советских чемпионатов. 

Макаров, являясь игроком «Спартака», забросил 74 шайбы в 384 матчах чемпионата СССР.

О причинах смерти спортсмена не сообщается. 

Ранее сообщалось, что вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова умерла  в возрасте 93 лет, передает РБК.
Причины смерти публициста в настоящее время не названы.

Литератор была женой известного писателя Андрея Синявского. У пары есть совместный сын, который родился во Франции и пошел по стопам знаменитого отца.

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#ссср
#хоккей
#спорт
#новости
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SHOT: аэропорт Краснодара на отлично прошёл проверку вчерашним тестовым рейсом
16 декабря 2023, 12:43

Фото: iStock/frentusha

Аэропорт Краснодара на отлично прошёл проверку тестовым рейсом, который произошел вчера, 15 декабря. Сейчас сотрудники воздушной гавани ждут приказа Росавиации о возобновлении работы и полётов гражданских самолётов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.
Отмечается, что вместе с рейсом «Азимута» в проверке аэропорта были задействованы студенты профильных колледжей, участвовавшие в симуляции полноценной работы аэропорта. По итогам проверки аэропорт получил оценку «отлично» от надзорных органов. Как стало известно, полноценное возобновление работы краснодарского аэропорта ожидается 25 декабря.

Напомним, 15 декабря гавань приняла первый с начала СВО гражданский самолёт без пассажиров на борту. Он следовал из Минеральных Вод. Тестовый полёт совершался для проверки систем краснодарского аэропорта.

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#аэропорт
#губернатор
#проверки
#студенты
#сво
#краснодарский край
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Синоптик Вильфанд пообещал россиянам морозы до минус 45
16 декабря 2023, 11:25

Фото: istockphoto/Viorel Kurnosov

Аномальные морозы до минус 45 градусов придут в некоторые российские регионы в ближайшие выходные.
Об этом рассказал Ura.Ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Морозы наступят в Челябинской, Омской и Курганской областях, на Алтае. В Бурятии на будущей неделе температура опустится ниже 40 градусов.

По словам Вильфанда, циклон «Ваня», который накрыл Москву, двинется на север и вызовет сильные снегопады в Новгородской, Псковской, Ленинградской и Вологодской областях. На смену «Ване» в столицу придет теплая погода — от минус 5 до плюс 3 градусов ожидается на будущей недели. 

Также первая декабрьская оттепель придет в московский регион уже в предстоящие выходные. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, на смену мощному снегопаду придёт морозная погода. Но задержится она в регионе всего на день.

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#погода
#новости
#зима
#морозы
#россия
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В России предложили запретить название «детское шампанское»
16 декабря 2023, 06:39

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Депутат Государственной Думы РФ от «Единой России» Султан Хамзаев предложил запретить название «детское шампанское» и призвал наказывать его производителей за популяризацию алкоголя среди детей
«Напомню, каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют "детским шампанским" и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского — алкогольной продукции <...> Предлагаю запретить использование в России товарного наименования «детское шампанское», а сами эти напитки — безалкогольные, сокосодержащие — оставить в продаже под нейтральным наименованием», — объясняет парламентарий в своём обращении к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову (цитата по РИА Новости).

Кроме того, депутат Хамзаев предложил запретить предприятиям розничной торговли выкладывать предназначенные для детей товары в непосредственной близости от мест размещения алкогольной продукции.


Алкогольное мороженое приравняют к алкогольной продукции со всеми вытекающими последствиями. По словам Султана Хамзаева, под данные ограничения попадают мороженое, замороженные фруктовые десерты, плодово-ягодные леденцы, овощные десерты и смеси для их приготовления, содержащие более 0,5 процента этилового спирта.


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#шампанское
#дети
#депутаты
#госдума
#запрет
#алкоголь
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Блиновская не смогла «скостить» себе половину долга перед государством
ТАСС: ФНС отказала Елене Блиновской в просьбе о двукратном снижении долга
16 декабря 2023, 04:14

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Управление Федеральной налоговой службы по Москве оставило в силе решение о налоговых требованиях, заявленных к блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн рублей, несмотря на просьбу защиты снизить долг минимум вдвое. Об этом агентству ТАСС эксклюзивно рассказала адвокат создательницы «Марафона желаний» Наталия Сальникова.
«Аргументы защиты учтены не были», — сказала Сальникова.

Теперь решение налогового органа о взыскании с Блиновской недоимок, штрафов и пеней в общей сумме 1,4 миллиарда рублей официально вступило в силу.

Ранее налоговая служба насчитала недостачу в размере порядка 1,5 млрд рублей блогеру Еленой Блиновской. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала её адвокат Наталия Сальникова. Задолженность по налогам составляет 918 миллионов рублей, а остальные 1,4 миллиарда составляют пени и штрафы.

Напомним, блогер Елена Блиновская находится под домашним арестом по делу об уклонении от выплаты налогов и отмывании денег. Суд решил 14 ноября продлить домашний арест подсудимой до конца января 2024 года.

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#долги
#суд
#фнс
#блогер
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Эльфов признали серьёзной угрозой для нацбезопасности России
16 декабря 2023, 01:08

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Эльфы представляют серьезную национальную угрозу для безопасности России, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев во время своего выступления в Кургане на форуме «Многонациональная молодежь Зауралья». В чём именно заключается угроза стране со стороны эльфов, он не уточнил.
По его словам, в России при последней переписи населения официально была зафиксирована эльфийская народность — эльфами себя идентифицировали чуть больше 12 тысяч россиян. 

«По Конституции РФ национальность определяется так — кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, которые учат эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю, я считаю это серьезной угрозой», — отметил Андрей Худолеев. 

Общественник также подчеркнул, что в «Яндекс Переводчике» есть перевод с эльфийского, но нет многих реальных языков РФ. 

Напомним, что вымышленный эльфийский язык разработал Дж. Р. Р. Толкин, автор книг «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно» и других.

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#россия
#безопасность
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