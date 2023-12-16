Брянские школы могут остаться без охраны

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Больше 70 школ в Брянске, возможно, останутся без охраны на ближайшие два месяца.
По данным Mash, госзаказы на эти услуги охраны отменили из-за несоответствия стандартам безопасности.
Сообщается, что на этой неделе закрылся аукцион с охранным контрактом для гимназии № 5. Там в начале декабря произошла кровавая стрельба, и ещё нескольких школ. На закупку участников не нашли. Новые торги брянская администрация проведёт только в следующем году.
У областного УФАС РФ возникли претензии сразу к шести аукционам на оказание охранных услуг, которые были запланированы на первую половину 2024 года. Они отменены.
Среди выявленных нарушений следующее: не прописан порядок действий для охранников школ при посещении посторонних лиц, один сотрудник безопасности на образовательное учреждение, чего явно недостаточно.
Пока эти условия не выполнят, брянские школы будут работать без лицензированной охраны.
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Сообщается, что на этой неделе закрылся аукцион с охранным контрактом для гимназии № 5. Там в начале декабря произошла кровавая стрельба, и ещё нескольких школ. На закупку участников не нашли. Новые торги брянская администрация проведёт только в следующем году.
Среди выявленных нарушений следующее: не прописан порядок действий для охранников школ при посещении посторонних лиц, один сотрудник безопасности на образовательное учреждение, чего явно недостаточно.
Пока эти условия не выполнят, брянские школы будут работать без лицензированной охраны.
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Мария Фирсова