Учительнице, спасавшей детей от стрельбы в брянской школе, могут вручить квартиру и медаль

Фото: istockphoto/LeMusique

Монета, как и всякое коллекционное изделие, имеет своё официальное название: «Творчество Леонида Гайдая». Вес её будет составлять 31,1 грамма, а сплав серебра для изготовления «платёжного неплатёжного» средства будет использован, конечно, 925-й пробы. Диаметр трёхрублёвой монеты составит 39 миллиметров.На аверсе монеты указан её номинал — те самые заветные три рубля, — а также Герб Российской Федерации и указание на то, что выпустил её именно Банк России, а не заезжий кузнец-умелец. На оборотной стороне (реверс, если кто-то не знал) — портрет самого Леонида Иовича, годы его жизни (1923 - 1993) и факсимиле подписи режиссёра. Надпись с датами рождения и смерти выполнена на киноленте, что напоминает о профессии Гайдая.Никто не будет вспоминать его творческие неудачи вроде «Операции «Кооперации». Вряд ли кто-то станет расплачиваться монетой с изображением великого Мастера (скорее всего, за право обладания ею станут изрядно переплачивать коллекционеры-нумизматы). Фразы, словечки, эпизоды, находки, гримасы либо целые цитаты из его фильмов вошли в повседневную речь нескольких поколений. Забавно, но некоторые совсем ещё молодые мальчики и девочки иногда употребляют «мемы», как они любят это называть, основанные на кинокартинах сурового и близорукого, смешного и требовательного Леонида Гайдая. Причём, они, как правило, даже не знают, кто это такой. Благодаря незатейливой серебряной «трёхе», кто-то узнает. А кто-то вспомнит и тоже обрадуется. Потому что только благодаря таким людям наша жизнь становится светлее.