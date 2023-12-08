Учительнице, спасавшей детей от стрельбы в брянской школе, могут вручить квартиру и медаль

Фото: iStock/Drazen Zigic
Общественники движения «Зов народа» обратились к губернатору Брянской области Александру Богомазу с просьбой наградить медалью «За спасение погибавших» учительницу биологии Офелю Мкртчян, которая своим телом прикрывала детей от стрельбы в брянской гимназии. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, Офеля Эдвардовна вела урок биологии, в тот момент, когда Алина вошла в класс и устроила стрельбу. Учитель закрыла собой учеников и фактически спасла им жизни.
Они призывают наградить Мкртчян медалью «За спасение погибавших». Кроме того, участники общественного движения призвали вручить учителю квартиру от государства.
Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия школьница открыла огонь. По словам учителя, 14-летняя Алина вошла в класс с дробовиком в руках, произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику.
В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.
Читайте также:
Мама погибшей при стрельбе в брянской школе девочки раскрыла подробности убийства
«Если вы это читаете, значит я уже сдохла»: обнаружен дневник стрелявшей в брянской школе
«Её буллили»: названа предварительная причина стрельбы в брянской школе
«Считаем, что данный героический поступок, совершённый под угрозой собственной жизни и спасший других детей, которые могли пострадать, должен быть выделен и поощрён», — говорится в обращении общественников.
Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия школьница открыла огонь. По словам учителя, 14-летняя Алина вошла в класс с дробовиком в руках, произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику.
В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.
Читайте также:
Мама погибшей при стрельбе в брянской школе девочки раскрыла подробности убийства
«Если вы это читаете, значит я уже сдохла»: обнаружен дневник стрелявшей в брянской школе
«Её буллили»: названа предварительная причина стрельбы в брянской школе
Элина Позднякова