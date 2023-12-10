Двоих подростков из расстрелянной брянской гимназии ввели в кому

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Двоих подростков, раненных при стрельбе в брянской гимназии, ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, что в четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в школе. Она принесла в собой охотничье ружьё отца, спрятанное в тубусе. В результате она застрелила свою одноклассницу, ранила пятерых подростков и покончила с собой.
Как уточняет издание, первый мальчик, которого ввели в медикаментозную кому, получил ранения в левое предплечье, бедро, колено и грудную клетку. Ему была проведена операция по скрещиванию костей левой руки, а также вставлены спицы в ногу.
Отмечается, что внутренние органы не были повреждены, однако мальчик находится в стабильно тяжёлом состоянии.
Его одноклассник, которого тоже решили ввести в кому, получил ранения лёгкого, селезёнки, спины, поясницы и левого плеча. Врачи изъяли из его тела семь пуль. Ещё несколько было принято решение не трогать, поскольку при их извлечении возможны негативные последствия.
Также мальчику провели операцию, в ходе которой зашили семимиллиметровое отверстие в диафрагме.
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Как уточняет издание, первый мальчик, которого ввели в медикаментозную кому, получил ранения в левое предплечье, бедро, колено и грудную клетку. Ему была проведена операция по скрещиванию костей левой руки, а также вставлены спицы в ногу.
Его одноклассник, которого тоже решили ввести в кому, получил ранения лёгкого, селезёнки, спины, поясницы и левого плеча. Врачи изъяли из его тела семь пуль. Ещё несколько было принято решение не трогать, поскольку при их извлечении возможны негативные последствия.
Также мальчику провели операцию, в ходе которой зашили семимиллиметровое отверстие в диафрагме.
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Анастасия Чинкова