Директора ЧОПа, работавшего в гимназии в Брянске, арестовали на два месяца

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Советский суд в Брянске арестовал Сергея Поддубного, директора частной охранной организации, которая обеспечивала безопасность в гимназии №5 в Брянске, где в конце недели произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника, Поддубный будет находиться под стражей по 6 февраля следующего года. Отмечается, что меры пресечения ожидают отец стрелявшей восьмиклассницы Дмитрий Афанаскин и охранница гимназии Галина Черткова.
Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия, школьница открыла огонь.
В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.
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Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия, школьница открыла огонь.
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Екатерина Коршунова