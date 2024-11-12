Брянский депутат Иванов призвал исключить «магию» из законодательства РФ

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Председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что необходимо запретить рекламу гадалок и «экстрасенсов» в России, а «магическую» деятельность исключить из законодательства страны.
«Деятельность астрологов и медиумов официально числится в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности. Можно совсем исключить «магическую» деятельность из российского законодательства. Также более эффективный способ — ввести запрет на рекламу в СМИ и интернете услуг колдунов, провидцев и экстрасенсов», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Иванов.Ранее сообщалось, что «мага» и «целителя» Анатолия Кашпировского подозревают в мошеннических действиях, а также уклонении от налогов.
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