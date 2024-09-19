Милонов призвал полечить Кашпировского

Фото: РИА Новости/Игорь Костин
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов прокомментировал новые сеансы психотерапевта, экстрасенса Анатолия Кашпировского.
Он пообещал обратиться в правоохранительные органы в связи с подобным одурачиванием людей через сеансы Кашпировского, а самого психотерапевта он призвал полечить.
Ранее сообщалось, что Анатолий Кашпировский, который уверял, что в годы перестройки излечил 10 миллионов человек, снова начал давать сеансы своей лечебной магии.
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«Я лично напишу обращение в правоохранительные органы, чтобы они навели порядок: какие-то непонятные люди вводят в заблуждение. Просто надо дедушку полечить. Байден здоровается с призраками, Кашпировский заряжает какие-то вещества. Даже если бы он это делал бесплатно, эта деятельность должна быть прекращена, так как может привести к увечьям, гибели людей», — пояснил в беседе с NEWS.ru Милонов.
Ранее сообщалось, что Анатолий Кашпировский, который уверял, что в годы перестройки излечил 10 миллионов человек, снова начал давать сеансы своей лечебной магии.
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Мелисса Тимофеева