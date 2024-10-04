Кашпировский потребовал от ученой публичных извинений и 15 тыс. долларов

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Представитель Кашпировского потребовал 15 долларов и публичных извинений от доктора наук Татьяны Черниговской, которая не признает гипнотизёра научной. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, племянник Кашпировского потребовал от 77-летнего учёного-психолингвиста Татьяны Черниговской принести публичные извинения за слова о том, что деятельность чародея не является научной.
Напомним, ранее ученая заявляла, что учёный-нейрофизиолог и исследовательница мозга Наталья Бехтерева при изучении деятельности Кашпировского не обнаружила в его работе ничего научного.
После этого племянник Кашпировского Юрий Мамаев направил Черниговской письмо, в котором потребовал принести публично извиниться и опровергнуть свои слова. На это женщине дали три дни, далее ей пригрозили подать иск на 15 тысяч долларов.
Ученая отметила, что Кашпировского стоит проверить на предмет психической вменяемости.
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Напомним, ранее ученая заявляла, что учёный-нейрофизиолог и исследовательница мозга Наталья Бехтерева при изучении деятельности Кашпировского не обнаружила в его работе ничего научного.
После этого племянник Кашпировского Юрий Мамаев направил Черниговской письмо, в котором потребовал принести публично извиниться и опровергнуть свои слова. На это женщине дали три дни, далее ей пригрозили подать иск на 15 тысяч долларов.
Ученая отметила, что Кашпировского стоит проверить на предмет психической вменяемости.
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Элина Позднякова