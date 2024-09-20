Мага Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от налогов

Мага Анатолия Кашпировского подозревают в мошеннических действиях, а также уклонении от налогов, пишет SHOT. По информации журналистов, на экстрасенса пожаловались в СК участники общественного движения «Сорок сороков». Они потребовали проверки в отношении Кашпировского, поскольку к нему приходят пенсионеры.