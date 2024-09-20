Мага Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от налогов

Фото: РИА Новости/Замир Усманов
Мага Анатолия Кашпировского подозревают в мошеннических действиях, а также уклонении от налогов, пишет SHOT. По информации журналистов, на экстрасенса пожаловались в СК участники общественного движения «Сорок сороков». Они потребовали проверки в отношении Кашпировского, поскольку к нему приходят пенсионеры.
Кроме того, по словам активистов, участники так называемых «творческих встреч» должны, по просьбе организаторов, нести с собой хлорку, которая может вызвать аллергию у людей.
Как подчеркивали очевидцы, Кашпировский просит за встречу наличные или перевод на карту.
Накануне сообщалось, что Кашпировский напал на журналистов SHOT после вопроса о хейте.
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Как подчеркивали очевидцы, Кашпировский просит за встречу наличные или перевод на карту.
Накануне сообщалось, что Кашпировский напал на журналистов SHOT после вопроса о хейте.
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Никита Кротов