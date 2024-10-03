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БТИ Подмосковья проведёт выездные консультации по «гаражной амнистии»

03 октября 2024, 13:19
Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

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Выездные консультации для жителей по вопросам «гаражной амнистии» проведут в девяти городских округах Московской области сотрудники БТИ региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«Мероприятия будут проводиться 4, 5 и 6 октября в различных районах Московской области. Участники встреч смогут получить квалифицированную помощь и ответы на вопросы по оформлению прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии» непосредственно от специалистов БТИ», — отмечается в сообщении.
Консультации состоятся на территории гаражных кооперативов в Ленинском городском округе, Домодедове, Мытищах, Сергиево-Посадском округе, Химках, Одинцовском округе, Истре, Балашихе и в округе Щёлково.


Информация о датах, местах и времени проведения встреч размещена на официальной странице БТИ Московской области в соцсети «ВКонтакте».

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Отель на дереве и домики хоббитов: топ-5 лучших глэмпингов Подмосковья
03 октября 2024, 13:15

Фото: istockphoto / avtk

Глэмпинг — это набирающий популярность вид отдыха, который сочетает в себе пребывание на природе с комфортом гостиничных номеров. Если вам нравится наслаждаться красотой окружающего мира, но при этом вы не готовы полностью отказаться от удобств, то глэмпинг может стать идеальным решением. Топ-5 лучших мест для отдыха в материале «Радио 1».

Глэмпинг «Рузская Аляска»

Уникальный глэмпинг, расположенный в деревне Бараново в Рузском городском округе Московской области. В питомнике этого удивительного места обитают около 130 хаски, которые были спасены из разных уголков мира, а также другие животные, такие как свиньи, козы и домашние птицы.

Глэмпинг «Рузская Аляска» предлагает разнообразные возможности для активного отдыха в любое время года. Зимой гости могут отправиться в ездовые туры на собачьих упряжках на короткие и длинные дистанции или же попробовать свои силы в дог-трекингах — пеших путешествиях с собаками на расстояние от 5 до 30 километров.

Летом здесь можно насладиться экскурсиями по территории комплекса и принять участие в однодневных мероприятиях, таких как катание на байдарках.

Для комфортного проживания гостей в «Рузской Аляске» предусмотрены уютные домики-типи, где можно отдохнуть после насыщенного дня, полного приключений и новых впечатлений.

Фото: istockphoto / Kevin Pluk


Глэмпинг «Дом на дереве»

Стильный и уютный эко-отель, расположенный на берегу Плещеева озера в селе Веськово, недалеко от Переславля-Залесского.

Комплекс состоит из стильных домиков, спрятанных среди деревьев. Каждый домик имеет свой неповторимый дизайн и историю.

Гости могут наслаждаться отдыхом на песчаном пляже, купаться, наблюдать закаты и совершать водные прогулки на сапбордах. На территории отеля также есть железная дорога, где можно прокатиться на ручной дрезине, и небольшой зоопарк с кроликами, которых разрешается кормить и гладить.

Фото: art-hotels.ru/camp


Глэмпинг-отель «Хоббитлэнд»

Находится в Можайском городском округе. Он оформлен в стиле Средиземья, вдохновлённом романом «Властелин колец». Гостям предлагается комфортное размещение в уютных домиках хоббитов или просторных коттеджах.

В окрестностях глэмпинга находятся озеро и глубокий пруд. Летом можно рыбачить и кататься на лодках, а зимой — кататься на коньках, лыжах и ватрушках.

Фото: hobbitland.ru


Глэмпинг Woody Village Riverside

Современный и стильный глэмпинг, расположенный в деревне Пантелеево Дмитровского района Московской области. Здесь можно насладиться комфортом и уютом, а также потрясающими видами.

Woody Village Riverside предлагает разнообразные варианты размещения: домики A-Frame, комфортабельные шатры и дубльдомы. Все они оснащены панорамными окнами и каминами, создавая атмосферу тепла и уюта.

На территории глэмпинга находятся ресторан, зона отдыха и развлечений, а также баня с горячим чаном.

Фото: woody-village.ru/standard


Глэмпинг «Под кронами»

Эко-глэмпинг «Под кронами» расположен в деревне Платунино Талдомского района Московской области.

Уютные треугольные домики находятся посреди векового леса, что делает это место идеальным для семейного отдыха, романтических путешествий и уединения.

На территории глэмпинга имеются все удобства для комфортного времяпрепровождения: баня-бочка, горячий чан Фурако, велосипеды для прогулок, игровая площадка и ферма с домашними животными. Любители рыбалки могут отправиться на реку Дубна, которая находится в пяти минутах ходьбы от комплекса.

Для проживания предлагаются стильные и уютные треугольные домики A-Frame с террасой, зоной барбекю, мангалом и всеми удобствами.

Фото: podkronami.ru

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ФСИН опровергла информацию об УДО киллера Леши Солдата
ФСИН: осужденный киллер Ореховской ОПГ Солдат не подавал ходатайство об УДО
03 октября 2024, 13:12

Фото: iStock/OlFedv

Осужденный киллер Ореховской организованной преступной группировки Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в УФСИН России по Липецкой области.
Уточняется, что Солдат был осужден на 23 года. Его срок заканчивается в 2029 году.

В заявлении ФСИН говорится о том, что информация о подаче Шерстобитова ходатайства об УДО, как и сообщения об полученном им отказе от специальной комиссии, не соответствует действительности. В настоящее время осужденный трудится в храме при липецкой ИК-2.

Напомним, в 90-е годы Солдат работал в Ореховской и в Медведковской ОПГ. Правоохранители смогли доказать двенадцать его преступлений, при этом известно, что злоумышленник работал крайне аккуратно.

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#солдат
#рф
#тюрьма
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В Люберцах построят дорогу, соединяющую северную и южную части города
03 октября 2024, 12:55

Фото: iStock/i-Stockr

Дорогу с путепроводом через ж/д пути построят в Люберцах, она соединит Октябрьский проспект и Инициативную улицу, благодаря чему будет обеспечена транспортная связь между южной и северной частями города, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дорога будет двухполосной, её протяжённость составит более 1,6 км. На примыкании к Октябрьскому проспекту планируется обустроить одноуровневую кольцевую развязку», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Проектирование трассы должно начаться до конца текущего года, а завершиться — в третьем квартале 2025 года. Закончить строительство дороги планируется в третьем квартале 2028 года, подрядчик на работы уже выбран.

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#минтранс мо
#люберцы
#строительство
#дорога
#алексей гержик
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Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар по защите от телефонных мошенников
03 октября 2024, 12:28

Фото: iStock/insta_photos

Вебинар «Телефонное мошенничество. Как обезопасить себя и свои деньги» проведут для подмосковных предпринимателей 10 октября, занятие организуют по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва, сообщает пресс-служба регионального бизнес-омбудсмена.
«Участникам вебинара расскажут о новых видах мошенничества, о том, как защитить себя и свои деньги, а также как вести себя, если звонящие представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков или компаний сотовой связи», — говорится в сообщении.
Кроме того, на вебинаре расскажут о том, что делать, если мошенники оформили на вас кредит или завладели имуществом, а также можно ли вернуть свои активы и как это сделать.

Вебинар проведёт адвокат Вероника Полякова, специализирующаяся на экономических преступлениях и защите по уголовным делам.

Регистрация на вебинар — по ссылке.

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#подмосковье
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Мэр Собянин: в индустриальном парке «Руднево» открыли комплекс из 21 мастерской
03 октября 2024, 11:35

Фото: сайт Кремля

Больше 20 мастерских, а также лаборатории открыли в индустриальном парке «Руднево» в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Накануне проходило открытие колледжа операторов дронов.
«Практические занятия ведут наиболее компетентные и опытные мастера-педагоги и сотрудники работодателей-партнëров. Первыми практическую подготовку здесь пройдут студенты 15 столичных колледжей»,— прокомментировал градоначальник.
Он добавил, что инновационная площадка располагает Центром профессиональных компетенций с актуальными программами. Кроме того, предусмотрен прогноз появления новых компетенций.

Перед этим президент Владимир Путин в «Руднево» отмечал, что беспилотники меняют принципы ведения боевых действий. Глава государства подчеркивал, что российские дроны достигают скорости до 700 км/ч.

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#россия
#москва
#мэр
#сергей собянин
#новости
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В России продолжается сбор предложений в рамках проекта «Муниципальный диалог»
03 октября 2024, 11:13

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Муниципальные служащие со всей России могут внести свои предложения по улучшению качества жизни людей и развитию территорий, сбор идей ведётся в рамках общероссийского проекта «Муниципальный диалог», сообщает пресс-служба проекта.
«Ключевая задача проекта — формирование постоянной межмуниципальной коммуникации, создание площадки для обмена опытом и выработки эффективных управленческих решений. (…). В рамках «Муниципального диалога» мнение муниципального сообщества становится основой для конкретных изменений на государственном уровне», — сказал заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв.
Приём предложений ведётся через портал муниципалитеты.рф. Желающие принять участие в проекте должны зарегистрироваться и заполнить специальную форму в разделе «Муниципальный диалог» — описать свою инициативу и объяснить, какую пользу может принести её реализация.

Подробная информация о проекте размещена по ссылке.

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#муниципалитеты
#россия
#проект
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Жителей столицы пригласили посетить киновыходные в кинопарке «Москино»
03 октября 2024, 10:57

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В кинопарке «Москино» 5 – 6 октября состоятся киновыходные. Это отличная возможность окунуться в мир киноискусства и попробовать свои силы в разных творческих направлениях. Об этом указано на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
Сообщается, что юные посетители «Москино» смогут насладиться анимационной спортивной программой, включающей полосу препятствий, перетягивание каната и викторину о мире животных. Также запланированы игры с парашютом и другие интересные активности.

Кроме того, посетители смогут увидеть выступление художника, который создаст любимые сюжеты с помощью песочной анимации. После этого всего состоится мастер-классе по рисованию на песке.

Для всей семьи будут организованы развлечения: можно будет сыграть в петанк, дженгу, большие уличные шахматы, а также посетить занятия по истории и уроки музыки.

В рамках киновыходных в кинопарке «Москино» также пройдут разнообразные концерты. Посетители смогут попробовать себя в роли актёра, участвуя в постановочных шоу.

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#шоу
#игры
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Минобрнауки раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы РФ
Фальков: изменения в перечень вступительных испытаний в вузы введут поэтапно
03 октября 2024, 10:56

Фото: iStock/SeventyFour

В РФ планируется изменить перечень вступительных испытаний в вузы, нововведения вступят в силу поэтапно. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.
Отмечается, что первая часть изменений вступит в силу в следующем году — она включает в себя направления подготовки. Вторая часть, которая подразумевает значительные новации, по словам министра, также начнет действовать в 2025 году.

Фальков подчеркнул, что документ об изменениях во вступительных испытаниях скорректируют с учетом замечаний, высказанных в процессе общественного обсуждения.

Напомним, 25 сентября текущего года стало известно, что в России захотели ввести новые экзамены для поступления в высшие учебные заведения. Для части специальностей предложили отменить экзамен по иностранному языку.

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#министр
#минобрнауки
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В парке «Раздолье» в Одинцово заработает «Зоотеррий»
03 октября 2024, 10:48

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

5 октября в парке «Раздолье» в Одинцовском районе Московской области откроется уникальный проект «Зоотеррий», который сочетает в себе функции зоопарка и образовательного центра, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В первой очереди «Зоотерия» откроется гостевой «Зоодом», где посетители смогут познакомиться с жизнью и бытом животных-артистов. Первыми жителями станут два ара макао — Фараон и Челси. Здесь будут проводиться представления, где гости смогут покормить птиц и сделать фотографии на память.

В день открытия для маленьких посетителей будет организован квест по территории парка с четырьмя тематическими зонами, где они познакомятся с экзотическими животными и прослушают мини-лекции об их жизни и возможностях дрессировки. Регистрация для участия обязательна.

Во второй очереди «Зоотеррия» появятся шоу-норы, где разместятся козы, олени, кенгуру, белки, зайцы, енотовидные собаки, волки и лисы. Гости смогут заказать экскурсии, где узнают интересные факты о жизни этих животных, а для индивидуального посещения будет доступен аудиогид.
«Основная идея проекта заключается в создании комфортных условий для животных, родившихся вне дикой природы, и адаптированных под естественную среду обитания. Посетители смогут познакомиться с их бытом, посетив домики-норы, возведенные в человеческий рост — точные копии жилищ зверей», — рассказала автор и руководитель проекта, лауреат премии Правительства РФ, постановщик цирковых шоу Дарья Костюк.
Подробная информацию можно найти на официальном сайте «Зоотеррия».

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