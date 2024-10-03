БТИ Подмосковья проведёт выездные консультации по «гаражной амнистии»

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Выездные консультации для жителей по вопросам «гаражной амнистии» проведут в девяти городских округах Московской области сотрудники БТИ региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«Мероприятия будут проводиться 4, 5 и 6 октября в различных районах Московской области. Участники встреч смогут получить квалифицированную помощь и ответы на вопросы по оформлению прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии» непосредственно от специалистов БТИ», — отмечается в сообщении.Консультации состоятся на территории гаражных кооперативов в Ленинском городском округе, Домодедове, Мытищах, Сергиево-Посадском округе, Химках, Одинцовском округе, Истре, Балашихе и в округе Щёлково.
Информация о датах, местах и времени проведения встреч размещена на официальной странице БТИ Московской области в соцсети «ВКонтакте».
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Лев Каштанов