В МФЦ Московской области появились услуги БТИ

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Жители Московской области теперь могут заказывать межевые планы, технические паспорта и другие документы, связанные с объектами недвижимости, а также получать другие услуги от Бюро технической инвентаризации (БТИ) в офисах «Мои Документы», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Специалисты БТИ ведут прием в 56 отделениях региональных МФЦ. Для жителей в этом есть очевидное преимущество, так как все наши офисы имеют удобную транспортную доступность, комфортные помещения и самое главное, в МФЦ появляется все больше видов социально значимых услуг и сервисов», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
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Дайана Хусинова