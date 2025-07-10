Ирина Волк: полицейский может позвонить гражданину только в одном случае
В условиях растущей угрозы телефонного мошенничества, МВД России напоминает гражданам о важности бдительности. Представитель МВД РФ Ирина Волк предупреждает в своем Telegram-канале, что полицейские могут звонить гражданам лишь с одной целью — пригласить их в подразделение.
Отмечается, что мошенники часто представляются сотрудниками различных государственных органов, включая правоохранительные органы, Банк России, Социальный фонд и Федеральную налоговую службу. Их цель — запугивание и создание стресса у собеседника, чтобы добиться желаемого.
«Если вам звонят и угрожают, это явный признак мошенничества. Не поддавайтесь на провокации», — подчеркнула Волк.
Она призвала граждан прекращать общение с подозрительными абонентами и незамедлительно класть трубку.
В условиях, когда мошенники становятся всё более изощрёнными, важно помнить о простых правилах безопасности: если звонок вызывает у вас сомнения, лучше всего обратиться в соответствующие органы для проверки информации.