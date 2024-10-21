«Будет размножаться»: Стало известно, как навсегда избавиться от плесени в квартире

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В осеннюю пору в многоквартирных домах часто замечается плесень и грибок. Они опасны тем, что, накапливаясь в помещении, приводят к ухудшению общего состояния здоровья и становятся причиной различных заболеваний дыхательных путей, в том числе и астмы.
Руководитель проекта Экологическая клиника EСOconnect Иван Калинин в беседе с «Радио 1» сообщил, что очень важно выявить причины появления плесени, чтобы избавиться от нее безвозвратно.
По его словам, самое распространенное место для плесени в квартире — ванная комната, где накапливается влага.
Иван Калинин добавил, что если плесень уже завелась, то нужно первым делом проверить вентиляцию, далее — снять верхний слой плесени, а потом уже обрабатывать специальными средствами.
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«Это проблема особенно часто встречается у первого и последнего этажей, где идет взаимодействие с крышей и подвалом здания. Встречается еще плесень в швах здания, микротрещинах, которые люди замечают спустя время. То есть там, где происходит разница температур, что провоцирует повышение влажности. Тогда может завестись грибок, который будет размножаться», — объяснил эксперт.
По его словам, самое распространенное место для плесени в квартире — ванная комната, где накапливается влага.
«Там может быть на полке, где стоят баночки с гелями и шампунями, может быть на самой плитке. Первая причина — плохая вентиляция. Когда человек принимает ванну и душ, нужна хорошая вентиляция, чтобы влага не успела накапливаться, чтобы помещение быстро сохло», — сказал специалист.
Иван Калинин добавил, что если плесень уже завелась, то нужно первым делом проверить вентиляцию, далее — снять верхний слой плесени, а потом уже обрабатывать специальными средствами.
«Победить плесень навсегда можно, но все зависит от масштаба. При обработке советую обратить внимание на современные средства, например, на синергическую биоцидную смесь. Но нужно помнить, что это химия, и необходимо использовать средства защиты. Если же масштаб проблемы большой, то лучше обратиться к специалистам», — завершил собеседник.
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Анастасия Бондарева